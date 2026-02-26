ВМС Филиппин приняли на вооружение два новых боевых корабля

ЦАМТО, 25 февраля. Командование ВС Филиппин сообщило о состоявшейся 24 февраля на ВМБ "Субик-Бей" церемонии ввода в боевой состав флота двух новейших боевых кораблей.

На вооружение филиппинского флота были приняты патрульный корабль (PS20) "Раджа Сулейман" проекта HDP-2200В и скоростной ракетный катер (PG-910) "Одри Банарес" класса "Шалдаг" Mk.5.

(PS20) "Раджа Сулейман" является головным из шести кораблей проекта HDP-2200В, построенных в рамках подписанного в июне 2022 года с южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) контракта стоимостью 573 млн. долл.

Строительство всех кораблей проекта HDP-2200В осуществляется на предприятии HHI в Ульсане. Головной корабль прибыл на Филиппины в январе 2026 года. Принятие корабля на вооружение состоялось на пять месяцев раньше запланированного срока. Спуск на воду второго корабля серии, (PS21) "Раджа Лакандула", состоялся 20 ноября 2025 года. Полностью поставка будет завершена в период с 2026 по 2028 гг.

Контракты на поставку 9 катеров-перехватчиков FAIC-M и систем вооружения для них МНО Филиппин заключило с израильскими компаниями Israel Shipyards и Rafael Advanced Defense Systems в 2021 году по итогам тендера. Стоимость контракта с Israel Shipyards составила 127,9 млн. долл., а с Rafael на поставку вооружений и ракетных систем – 79,4 млн. долл.

Первые построенные Israel Shipyards в Хайфе (Израиль) катера, (PG-901) "Нестор Асеро" и (PG-902) "Лолинато То-Онг", были приняты на вооружение ВМС Филиппин в ноябре 2022 года. Катера (PG-903) "Генер Тинангаг" и (PG-905) "Доминго Делуана" вошли в боевой состав флота в мае 2023 года. Церемония ввода в боевой состав катеров (PG-906) "Эрминигильдо Юронг" и (PG-907) "Лоренс Нараг" прошла 22 мая 2024 года. Катера (PG-908) "Томас Кампо" и (PG-909) "Альбер Маджини" были приняты на вооружение в ноябре 2024 года и в мае 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, длина корабля класса "Раджа Сулейман" составляет 94,4 м, максимальная ширина – 14,3 м, водоизмещение 2400 т, максимальная скорость – 22 узла, дальность хода на крейсерской скорости 15 узлов – 5500 морских миль.

В состав вооружения входят 76-мм артиллерийская установка Leonardo Super Rapid и две 30-мм дистанционно управляемые АУ SMASH, система отстрела ложных целей C-Guard компании Terma. Предусмотрено размещение на борту вертолета и БЛА.

Длина катера "Шалдаг" версии Mk.5 составляет 32,65 м, максимальная ширина – 6,2 м, водоизмещение около 95 т, экипаж – 10 человек, дальность хода – 1000 морских миль на скорости 12 узлов, максимальная скорость – 40 узлов.

Четыре заказанных катера должны быть оснащены ракетными комплексами "Спайк NLOS" с дальностью стрельбы до 25 км, а остальные – ДУМВ "Тайфун" с 30-мм автоматической пушкой и 12,7-мм пулеметом.