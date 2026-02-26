Войти
Военное обозрение

Небензя в ООН прокомментировал намерение Запада поставить Киеву ядерную TN75

354
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия в Организации Объединённых Наций подняла вопрос о готовящихся Парижем и Лондоном поставках компонентов ядерного оружия на Украину. Напомним, что вчера информацию об этом озвучила СВР, затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, такие поставки – серьёзное нарушение международного законодательства по нераспространению ЯО.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя отметил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации и никак не могут отойти от навязчивой идеи о «нанесении России стратегического поражения».

Российский дипломат:

Мир на Украине и её будущее в их речах почти не упоминались. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факты. Сегодня, 24 февраля, пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой «грязной бомбой», а также средством его доставки.

Упоминается вариант с малогабаритной боевой части TN75 (150-килотонная термоядерная боеголовка) от баллистической ракеты для подводных лодок М51.1. Это французское ядерное оружие.

Обращает на себя внимание то, что Франция относительно недавно запросила «восстановление технических контактов с Россией». Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о «необходимости восстановить диалог с Москвой». После сообщений о том, что французы и британцы готовят поставку киевскому режиму компонентов ядерного оружия, становится понятно, что Европа решила использовать свои заявления о «технических контактах», как и сами контакты, для ставшего излюбленным для Запада метода «забалтывания». Это вариант, когда сами ведут переговоры, вроде как, о восстановлении отношений, о мире, а на этом фоне устраиваются теракты на территории России и рассматриваются варианты вооружения Украины вплоть до поставок ЯО.

Для справки: на вооружении Франции находится около 300 боеголовок TN75. Поставка одной или нескольких из них на Украину позиционируется как «главная гарантия безопасности».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине