Россия в Организации Объединённых Наций подняла вопрос о готовящихся Парижем и Лондоном поставках компонентов ядерного оружия на Украину. Напомним, что вчера информацию об этом озвучила СВР, затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, такие поставки – серьёзное нарушение международного законодательства по нераспространению ЯО.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя отметил, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации и никак не могут отойти от навязчивой идеи о «нанесении России стратегического поражения».

Российский дипломат:

Мир на Украине и её будущее в их речах почти не упоминались. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факты. Сегодня, 24 февраля, пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой «грязной бомбой», а также средством его доставки.

Упоминается вариант с малогабаритной боевой части TN75 (150-килотонная термоядерная боеголовка) от баллистической ракеты для подводных лодок М51.1. Это французское ядерное оружие.

Обращает на себя внимание то, что Франция относительно недавно запросила «восстановление технических контактов с Россией». Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о «необходимости восстановить диалог с Москвой». После сообщений о том, что французы и британцы готовят поставку киевскому режиму компонентов ядерного оружия, становится понятно, что Европа решила использовать свои заявления о «технических контактах», как и сами контакты, для ставшего излюбленным для Запада метода «забалтывания». Это вариант, когда сами ведут переговоры, вроде как, о восстановлении отношений, о мире, а на этом фоне устраиваются теракты на территории России и рассматриваются варианты вооружения Украины вплоть до поставок ЯО.

Для справки: на вооружении Франции находится около 300 боеголовок TN75. Поставка одной или нескольких из них на Украину позиционируется как «главная гарантия безопасности».