Войти
РИА Новости

"Краснополь" превзошел по точности западные аналоги, заявили в "Ростехе"

402
0
+1
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

«Ростех»: российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли западные

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские управляемые снаряды "Краснополь" превзошли по точности западные средства аналогичного назначения, заявили в "Ростехе".

"Статистика показывает, что "Краснополь" ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Так в "Ростехе" прокомментировали видеоролик, ранее опубликованный Минобороны РФ, где показано, как расчет самоходной гаубицы "Мста-С" одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда "Краснополь-М2" уничтожил опорный пункт противника.

Отмечается, что применение этих снарядов ускоряет цикл "обнаружение-целеуказание-выстрел-уход". В то же время проходимость и подвижность "Мсты-С" позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить, а на выполнение боевой задачи у расчета уходит две-три минуты, подчеркнули в "Ростехе".

Таким образом, применение "Краснополя-М2" позволяет превратить самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника, считают разработчики.

"Снайперская работа "Краснополем" востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам и так далее. И здесь важна не только точность стрельбы, но и скорость маневра, которая обеспечивает выживаемость САУ", - добавили в госкорпорации.

Уточняется, что с начала спецоперации выпуск боеприпасов "Краснополь" был увеличен в разы, а их применение сокращает расход обычных боеприпасов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине