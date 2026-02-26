"Краснополь" превзошел по точности западные аналоги, заявили в "Ростехе"

«Ростех»: российские управляемые снаряды «Краснополь» превзошли западные

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские управляемые снаряды "Краснополь" превзошли по точности западные средства аналогичного назначения, заявили в "Ростехе".

"Статистика показывает, что "Краснополь" ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Так в "Ростехе" прокомментировали видеоролик, ранее опубликованный Минобороны РФ, где показано, как расчет самоходной гаубицы "Мста-С" одним попаданием управляемого осколочно-фугасного снаряда "Краснополь-М2" уничтожил опорный пункт противника.

Отмечается, что применение этих снарядов ускоряет цикл "обнаружение-целеуказание-выстрел-уход". В то же время проходимость и подвижность "Мсты-С" позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить, а на выполнение боевой задачи у расчета уходит две-три минуты, подчеркнули в "Ростехе".

Таким образом, применение "Краснополя-М2" позволяет превратить самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника, считают разработчики.

"Снайперская работа "Краснополем" востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам и так далее. И здесь важна не только точность стрельбы, но и скорость маневра, которая обеспечивает выживаемость САУ", - добавили в госкорпорации.

Уточняется, что с начала спецоперации выпуск боеприпасов "Краснополь" был увеличен в разы, а их применение сокращает расход обычных боеприпасов.