Войти
ИнВоен Info

ПТРК «Корнет»: китайские оценки по опыту СВО ВС РФ на Украине

474
0
0
ПТРК «Корнет»: китайские оценки по опыту СВО ВС РФ на Украине
ПТРК «Корнет»: китайские оценки по опыту СВО ВС РФ на Украине.
Источник изображения: invoen.ru

Специалисты Национальной освободительной армии Китая и инженеры оборонной промышленности КНР внимательно отслеживают ход Специальной военной операции ВС России на Украине, отслеживая практические возможности российских вооружений в реальных боевых условиях. Им хорошо известно, что противотанковый ракетный комплекс 9К135 «Корнет» (по классификации НАТО АТ-14 Spriggan, далее – ПТРК «Корнет») разработан специалистами Тульского КБП в качестве замены морально устаревшего комплекса 9К133 «Конкурс» (по классификации НАТО АТ-5). Комплекс 9К135 был впервые представлен в октябре 1994 года.

К настоящему моменту ПТРК «Корнет» поставлен в следующие страны: Алжир, Греция, Индия, Иордания, Иран, Ирак, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Пакистан (52 пусковые установки (ПУ) и 500 ракет за 62,46 млн.долл.США), Сирийская Арабская Республика, Турецкая Республика (80 ПУ и 800 ракет за 70 млн.долл.США) и Эритрея.

Достоверно установлено, что к 2019 году специалисты оборонно-промышленного комплекса Исламской Республики Иран завершили работы по копированию ПТРК «Корнет». Иранская версия получила обозначение «Dehlavieh», которую с 2020 года передавали проиранским формированиям в Сирию, Йемен, а также отрядам «Хезболлы».

К настоящему моменту в РФ осуществляется серийный выпуск нескольких моделей противотанковых управляемых ракет:

  • 9М133ФМ-1 для наземных ПУ (носимые или размещенные на бронемашинах «Тигр», БМД-4М, а также в боевых модулях БМП «Курганец-25» или БТР «Бумеранг») и

ПТРК «Корнет» на шасси БМ «Тигр»

  • 9М133ФМ-3 для применения с разведывательно-ударных БПЛА типа «Орион»/«Иноходец».

Достоверно известно, что модифицированные ракеты имеют повышенную до 320 м/сек скорость полета и позволяют поражать цели на дальности до 10000 м.

Следует обратить внимание, что ракеты серии 9М133 имеют три варианта боевой части (БЧ), а именно:

  • противотанковая (пробивает до 1300 мм гомогенной брони или железобетонную конструкцию толщиной до 3,5 м на дальности до 8000 м);
  • объемно-детонирующая (предназначена для поражения небронированной техники, живой силы противника в траншеях/укрытиях, долговременных огневых точек, зданий и даже вертолетов на дальности до 8000 м);
  • осколочно-фугасная (дальность пуска до 10 000 м).

Переносная ПУ и противотанковая ракета 9М133

Огневое могущество всех трех моделей БЧ сопоставимо с зарядом массой 10 кг тротила. Высокую эффективность второй модификации БЧ обеспечивает дистанционный взрыватель. Все ракеты комплектуются двумя типами взрывателей – контактный и дистанционный.

К положительным моментам ПТРК «Корнет» следует отнести следующее:

  • отсутствие проводной системы наведения;
  • многофункциональность;
  • высочайшую стойкость к помехам природного и искусственного характера (гарантированно преодолевает воздействие системы «Штора-1», устанавливаемую на танках Т-90);
  • простоту в обслуживании.

Мировой опыт боевого применения ПТРК «Корнет» 

По данным источников, в 2006 году отряды движения «Хезболла» неоднократно применяли ПТРК «Корнет» по танкам «Меркава». В 2016 году в Ираке зафиксировано поражения из данного ПТРК танка М1А2 «Абрамс». В 2018 году курдские отряды в Сирии активно применяли «Корнеты» для борьбы с танками «Леопард 2А4» (уничтожено не менее 10 танков после попаданий в борт или в заднюю секцию башни) и для налетов на позиции самоходных артиллерийских установок Т-155 «Фиртина» (попадание гарантированно вызывает детонацию боеприпасов и полное уничтожение САУ) Сухопутных Войск ВС Туреции.

Применение ПТРК «Корнет» в Сирии


Опыт применения в ходе специальной военной операции

В феврале-апреле 2022 года ПТРК 9К135 позволили сводному отряду воздушно-десантных войск ВС РФ, захвативших аэродром Гостмель отражать атаки превосходящих сил бронетанковых подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В марте и июне 2022 года разведывательно-ударные БПЛА «Орион»/«Иноходец» при помощи ракет 9М133ФМ-3 неоднократно уничтожали огневые точки националистического батальона «Айдар» (запрещен в РФ) и бронетехнику ВСУ.

Расчет ПТРК «Корнет» выходит на огневую позицию

В ходе боев в Херсонской области в сентябре 2022 года подразделения ВДВ ВС РФ систематически применяли ПТРК «Корнет» для борьбы с наступающими подразделениями ВСУ.

В октябре 2022 года при отражении попытки десанта ВСУ на территорию Запорожской Атомной Электростанции.

В ноябре 2022 года в ходе боев за поселок Водяное подразделения частной военной компании «Вагнер» активно использовали ПТРК «Корнет» с ракетами, оснащенными объемно-детонирующими БЧ для уничтожения долговременных огневых точек противника.

В рамках наступления на Бахмут/Артемовск российские подразделения активно использовали ПТРК 9К135, опираясь на данные разведки, полученные от снайперов-разведчиков или от операторов квадрокоптеров.

В дополнение к вышесказанному отметим, что оборонно-промышленный комплекс КНР продвигает на мировой оружейный рынок ПТРК «Красная стрела-9А», который по некоторым параметрам несколько лучше российского «Корнета», однако тактико-технические характеристики китайского ПТРК пока не были проверены в ходе реального вооруженного конфликта.

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Греция
Индия
Иордания
Ирак
Иран
Йемен
Китай
Кувейт
Марокко
ОАЭ
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Украина
Эритрея
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Merkava
БМД-4
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
Орион БПЛА
Т-90 "Владимир"
Тигр
Тигр БА
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.02 16:08
  • 14676
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.02 15:53
  • 1
В этом году в России планируют запустить 28-нанометровый литограф
  • 26.02 10:34
  • 1
Стало известно о разработке «неудержимой» ракеты мощнее «Орешника»
  • 26.02 07:15
  • 0
Комментарий к "Четыре года СВО: уроки и выводы"
  • 26.02 01:45
  • 0
Комментарий к "«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине"
  • 26.02 00:44
  • 1
Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО
  • 26.02 00:24
  • 1
"Ростех" поставил партию зенитных управляемых ракет для "Панцирей"
  • 26.02 00:13
  • 1
Четыре года СВО: уроки и выводы
  • 25.02 23:48
  • 1
Новый российский "молот Судного дня" с дальностью 18 000 километров и 14 боеголовками (Sohu, Китай)
  • 25.02 23:37
  • 2
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 25.02 23:30
  • 4
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 25.02 23:19
  • 213
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине