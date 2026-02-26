Российским мессенджером пользуется большинство личного состава в зоне СВО
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство личного состава ВС РФ использует в зоне СВО отечественный военный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, данный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме, об этом рассказал командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Шум".
Бойцы РФ в ходе выполнения боевых задач используют в зоне проведения СВО отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
"У нас применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Данный военный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме. Им пользуется большое количество личного состава для обмена различными видами сообщений. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонок, групповые чаты, аудиоконференции и отправка файлов необходимых объемов и многое другое", - сказал "Шум".
По его словам, в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции российские бойцы не используют мессенджер Telegram для управления подразделениями.
Министерство обороны РФ добавило, что при ведении боевой работы расчеты войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.
"Имеющиеся каналы связи позволяют бесперебойно управлять подразделениями, координируя их линии боевого соприкосновения. Поэтому поставленные задачи выполняются", - сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным "Сфера".
Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА, отметили в российском военном ведомстве.
"Подразделения выполняют поставленные задачи, ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороны России.