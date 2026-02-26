Российским мессенджером пользуется большинство личного состава в зоне СВО

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство личного состава ВС РФ использует в зоне СВО отечественный военный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами, данный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме, об этом рассказал командир штурмовой роты ВС РФ с позывным "Шум".

Бойцы РФ в ходе выполнения боевых задач используют в зоне проведения СВО отечественные современные штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры, в том числе Telegram, подчеркнули в министерстве обороны РФ.

"У нас применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Данный военный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме. Им пользуется большое количество личного состава для обмена различными видами сообщений. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонок, групповые чаты, аудиоконференции и отправка файлов необходимых объемов и многое другое", - сказал "Шум".

По его словам, в ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции российские бойцы не используют мессенджер Telegram для управления подразделениями.

"Данные сервисы находятся за границей, и противник имеет доступ к передаваемой с помощью него информации, которая может использоваться против наших подразделений и привести к гибели военнослужащих", - подчеркнул российский военнослужащий.

Министерство обороны РФ добавило, что при ведении боевой работы расчеты войск беспилотных систем не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.

"Имеющиеся каналы связи позволяют бесперебойно управлять подразделениями, координируя их линии боевого соприкосновения. Поэтому поставленные задачи выполняются", - сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным "Сфера".

Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА, отметили в российском военном ведомстве.

"Подразделения выполняют поставленные задачи, ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника, что фиксируется средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороны России.