Участвующие в СВО БМП-2М с "Бережком" могут жечь "Абрамсы" и "Леопарды"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Установка на БМП-2 боевого отделения "Бережок" значительно усилила возможности по борьбе с различной тяжелой бронетехникой противника. Современный противотанковый комплекс "Корнет" может поражать находящиеся на вооружении ВСУ американские М1А1 "Абрамс" и "Леопард-2" различных модификаций, а также боевые машины пехоты "Брэдли" и "Мардер".

Кроме того, "Корнеты" способны разрушать различные укрепления. Большим преимуществом считается возможность стрельбы залпом из двух ракет.

Для борьбы с живой силой врага в окопах, в складках местности имеется автоматический 30-мм гранатомет АГ-17 "Пламя", который размещен на тыльной части башни.

Благодаря установке комбинированного унифицированного прицела наводчика-оператора с тепловизионным каналом 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ увеличена точность стрельбы на ходу в любое время суток.

Командир машины, получивший панорамный прицел, имеет возможность дублировать работу наводчика-оператора.

Учитывая опасность применения противником дронов-камикадзе, для повышения живучести на поле боя используются дополнительные защитные экраны.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
2А42
Bradley
Leopard-2
M1 Abrams
БМП-2
БМП-2М
Корнет
