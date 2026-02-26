Армейский развод: как прекратил свое существование Варшавский договор

35 лет назад закончилась эпоха противостояния двух военных блоков

25 февраля 1991 года прекратила свое существование Организация Варшавского договора — наиболее мощный и долговременный военный союз, основой которого была наша страна. Развод произошел буднично, на будапештском заседании министров иностранных дел и обороны. Без парадов и торжественных залпов, под шелест бумаг. Между тем единство стран Варшавского договора несколько десятилетий было каркасом европейском стабильности. Подробности — в материале «Известий».

Взаимная помощь

Военный союз социалистических стран сложился как ответ на проявления американской гегемонии в Западной Европе. В апреле 1949 года 10 европейских стран совместно с Канадой и США подписали Североатлантический договор. Военный блок НАТО стал угрозой для европейских стран социалистической ориентации. На ноту советского правительства, в которой выражалась готовность «рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре», Вашингтон и Лондон ответили недоуменным отказом. Таким образом Москва вынудила противников по холодной войне открыто признать, что их структура направлена против стран социализма.

Войсковые учения Советского Союза и стран Варшавского договора в Болгарии. 1967 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Лев Поликашин

Когда весной 1955 года членом НАТО стала ФРГ, в Варшаве открылось Совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. На нем социалистические страны Восточной Европы подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это был военный союз стран, связанных крепкими узами с СССР. Организация Варшавского договора (ОВД) стала грозной силой. Под эгидой Советского Союза объединились ГДР, Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия и Албания.

Провозглашался оборонительный характер альянса, его участники договорились «воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность» Штаб ОВД находился в Москве, языком командования державы-союзницы признали русский. Главнокомандующим Объединенными вооруженными силами стран — участниц Варшавского договора стал один из маршалов Победы, прославленный полководец Иван Конев.

Советский полководец, маршал Советского Союза Иван Конев. 1967 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Военное сотрудничество стран социализма было многообразным. Его нельзя определять узко — как инструмент геополитического усиления Советского Союза. Усиливались армии стран — участниц ВД, проводились фантастические по масштабам и результатам учения. По части боевой подготовки и согласованности действий «дружественные армии» оставляли натовцев далеко позади.

Курс на Запад

26 апреля 1985 года Варшавский договор продлили на следующие 20 лет. Это было одно из первых крупных событий, пришедшихся на эпоху Михаила Горбачева, в котором тогда мало кто видел человека, который уничтожит советскую систему. Он встречался с лидерами восточноевропейских стран, и они заверяли друг друга в вечной дружбе. Но очень скоро это направление советской дипломатии безнадежно ушло на второй план.

Михаил Горбачев и член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе во время пресс-конференции в Вашингтоне. 1987 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

После 1987 года Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе явно взяли курс на отказ от активной политики в Восточной Европе. Отныне они всё чаще говорили о приверженности принципам коллективной безопасности и об уважении к суверенному праву народов на выбор пути развития. Руководство СССР отказалось поддерживать просоветски настроенных лидеров восточноевропейских компартий, не имевших возможности самостоятельно противостоять оппозиции, которая усилилась в этих странах также во многом благодаря веяниям горбачевского «нового политического мышления». Среди военных эта сдача позиций поддержки не получила.

И в СССР, и в ГДР, и в Болгарии, и даже в Чехословакии высокопоставленные военачальники выступали против сокращения армий, против сдачи в архив прежних стратегических решений. Между тем международные контакты Горбачева и его ближайших соратников заставляли пересмотреть военную доктрину. Москва сближалась с Вашингтоном. Нет, Горбачев не собирался в одночасье уничтожать армию. Хотя бы потому, что она оставалась козырем на переговорах с американцами. Но военный бюджет сокращался, а связи с союзниками отошли на второй план. Оптимисты считали, что временно...

Одностороннее отступление

Как в то время относились к перспективам ОВД в Министерстве обороны СССР и Генштабе? Разумеется, там не горели желанием упразднять структуру, без которой трудно было представить систему Советской армии, ее задачи, расчисленные на много лет вперед. Умудренные опытом маршалы и генералы, фронтовики Великой Отечественной, убеждали себя, что политические маневры Горбачева — это временное явление, всё вернется на круги своя и стране снова понадобится мощная армия. Ведь иначе просто быть не может...

Но ситуация в Восточной Европе менялась непоправимо и, по историческим меркам, молниеносно. В Болгарии 10 ноября 1989 года был отстранен от власти Тодор Живков, правивший страной 35 лет. Одновременно «бархатная революция» привела к власти в Чехословакии недавнего диссидента Вацлава Гавела, удалившего из правительства сторонников союза с СССР. Пошатнулась власть коммунистов в ГДР. В Польше Войцех Ярузельский в 1990 году проиграл свободные президентские выборы, страну возглавил недавний мятежник Лех Валенса, мягко говоря, не горевший желанием сотрудничать с Москвой. Советский Союз, по большому счету, не отреагировал на эти вызовы, как будто речь шла о чем-то второстепенном. Более того, пресса усердно убеждала общество, что Варшавский договор для нашей страны — бессмысленная лишняя обуза.

Митинг протеста против президента Тодора Живкова в Софии. 1 декабря 1989 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

После волны «бархатных революций» и падения Берлинской стены Организация Варшавского договора потеряла свою идеологическую основу. Во всех странах альянса, начиная с Советского Союза, коммунистические партии теряли «руководящую и направляющую роль», а значит, исчезла главная скрепа договора, в организации которого многое держалось на партийной дисциплине. Ослабли партии — и на грани распада оказался военно-политический союз.

Жители ГДР ломают Берлинскую стену. 1989 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Еще в 1988 году, на Генеральной ассамблее ООН, Горбачев заявил об одностороннем сокращении Советской армии и о скором выводе советских войск из Европы. В декабре 1989 года, на Мальте, в ходе встречи Горбачева с Бушем президент США заверил главу СССР, что роспуск Организации Варшавского договора не приведет к изменению баланса сил в Европе, поскольку все бывшие участники военного блока останутся нейтральными государствами. Но никаких формальных гарантий Советский Союз не получил. Да и не требовал их в должной степени.

Совместная пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Верховного совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша на Мальте. 3 декабря 1989 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

После краха ГКЧП в августе 1991 года печальная перспектива советских военных структур в Европе мало у кого вызывала сомнения. Прекратилась эффективная работа разведки, защищавшей спокойствие системы. Уже осенью 1991-го начались прежде немыслимые неофициальные консультации представителей НАТО с Польшей, Чехословакией, Румынией и Болгарией о вступлении этих стран в североатлантический военный блок. Хотя в Восточной Европе еще дислоцировались советские гарнизоны. И действовала единая система ПВО — гордость социалистического блока.

Судьба Договора

Решение о ликвидации военной организации Варшавского договора впервые прозвучало публично в июне 1990 года на заседании Политического консультативного комитета в Москве, в гостинице «Октябрьская» (ныне — «Президент-отель»). Михаил Горбачев в тот день в своей речи обстоятельно рассказывал о потеплении отношений между СССР и США, о том, что никакой угрозы для Советского Союза и стран Восточной Европы нет и не может быть, а в будущем нам предстоит жить в общем доме и вместе с американскими союзниками противостоять возможным угрозам.

Численность Вооруженных сил Организации Варшавского договора на 1985 год составила 7 562 987 военнослужащих. К 1990 году их было примерно на четверть меньше. Нарушилась и управляемость войсками стран, в которых шумели бархатные революции. И все-таки это была значительная военная сила, доминировавшая в Европе. На упразднение структур ОВД потребовалось более полугода.

Десантно-штурмовая часть Вооруженных сил СССР, готовящаяся к выводу из Польши. 1990 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вячеслав Киселев

25 февраля 1991 года в Будапеште состоялось последнее совещание Политического консультативного совета стран Варшавского договора, в котором приняли участие министры иностранных дел и обороны Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии. Они единогласно приняли заявление об упразднении военных органов и структур Организации Варшавского договора к 31 марта 1991 года. Дальнейшее было делом техники. Протокол о полном прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1955 года они же подписали 1 июля, в Праге.

Внеочередное совещание Политического консультативного комитета государств-участников Варшавского договора в Будапеште. 25 февраля 1991 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Удивительно, что дипломаты в те дни не позаботились о формализации особых отношений между странами, которые несколько десятилетий так тесно взаимодействовали в военной сфере. Конечно, необходимы были новые договоры о военном сотрудничестве, которые стали бы гарантией того, что бывшие союзники и всегдашние соседи не перейдут к конфронтации. Но заседания в Будапеште проводились в формальном, рутинном стиле. Последовал вывод советских войск из Европы, прекратилось взаимодействие в области разведки, постепенно сошел на нет импорт и экспорт вооружений, как, впрочем, и обмен технологиями. Такова печальная реальность.

Последние солдаты Центральной группы войск покидают Чехословакию. 1991 год Источник изображения: Фото: ТАСС

И все-таки Варшавский договор сыграл свою историческую роль. В Европе больше 40 лет держалось хрупкое равновесие и не гремели взрывы. Наша армия и военно-промышленный комплекс получили уникальный опыт международного сотрудничества. И сегодня нам не хватает ОВД, как не хватает в странах Восточной Европы понимания того, что исторически их многое связывает с Россией. Общие корни, во многом общие интересы. Об этом напоминают история Варшавского договора и его судьба.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Арсений Замостьянов