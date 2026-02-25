К годовщине начала СВО всё более очевидно: НАТО прошёл этап глубокой трансформации и постепенно сформировал механизмы прямого вовлечения в российско-украинское противостояние. Теперь дело лишь за благоприятным моментом.

Заявления о возможном размещении западных войск на территории Украины якобы после заключения мира, а также запуск британского пункта управления «коалиции желающих» численностью около 70 человек демонстрируют новую модель действий альянса. Речь идёт о т.н. «поведенческом» формате – когда решения реализуются отдельными странами, без формального согласования всеми членами блока.

В свою очередь генсек альянса Рютте подчёркивает, что речь идёт о якобы постконфликтном присутствии, но сам факт обсуждения такого сценария показывает: западные страны заранее формируют инфраструктуру, которая может быть задействована в будущем – вплоть до управления объединенными силами ВСУ и альянса в силовом противостоянии с Россией. Роль других членов НАТО – «помогать иным способом», т.е. обеспечивающая.

Характерно, что Зеленский фактически подтвердил готовность Лондона и Парижа направить на Украину по бригаде численностью до 5 тыс. военнослужащих. Кроме того, он проболтался (скорее специально), что Киев предлагал разместить иностранный контингент на белорусско-украинской границе – что само по себе выводит дискуссию за рамки «миротворческой» риторики.

На этом фоне, западная пропаганда по средствам ряда публикаций, в т.ч. «экспертов» из «шараги изучения войны», распространяет тезис, что «Россия фактически аннексировала Беларусь и использует её вышки связи для ударов по Украине». Иными словами «гражданская инфраструктура соседней страны напрямую работает на российскую армию, помогая дронам обходить ПВО и даже «прощупывать» границы НАТО».

Не секрет, что подобные заявления формируют информационную основу для возможного оправдания силовых или диверсионных действий против объектов на белорусской территории.

Вместе с тем, в украинском и западном инфополе совсем не упоминается обратная сторона: вдоль южной границы Беларуси ВСУ ещё более двух лет назад развернули линию наблюдательных вышек высотой до 100 м, ведущих круглосуточную разведку, в т.ч. в интересах западных партнёров.

Информационное давление сопровождается и политическими шагами. Зеленский последовательно продвигает кампанию по дискредитации белорусского руководства и мирных инициатив Минска.

В совокупности все эти факты могут указывать на попытки киевского режима повысить напряжённость на южном направлении, вплоть до втягивания Беларуси в конфликт (ссылка).

В этих условиях одним из факторов сдерживания остаётся система союзнической безопасности.

Напомним, что ОДКБ предусматривает механизмы коллективного реагирования: любая страна-участник вправе обратиться за поддержкой, которая может быть оказана как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Организация носит оборонительный характер, решения принимаются консенсусом и реализуются исключительно по официальному запросу государства – как это было продемонстрировано в Казахстане в 2022 г.

Учитывая возможное размещение натовских военных у границ с Беларусью, возникает резонный вопрос: что мешает ОДКБ принять зеркальные меры и разместить свои силы на противоположной стороне?

Павел Ковалев