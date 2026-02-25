Войти
Ростех

ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей

ОДК
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Такая технология позволяет более чем в два раза повысить эксплуатационные характеристики деталей

Наро-Фоминский машиностроительный завод (НФМЗ, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) освоил передовую технологию нанесения наноструктурированных многослойных покрытий на лопатки компрессоров авиационных двигателей. Внедрение технологии позволяет более чем в два раза повысить эксплуатационные характеристики деталей.

Предприятие НФМЗ специализируется на изготовлении лопаток компрессоров авиационных двигателей из высоколегированных сталей и сплавов титана. Эти детали являются одними из самых сложных в производстве и выполняют важнейшие функции в работе силовой установки. Созданные на предприятии лопатки применяются в более чем десятке серийных газотурбинных двигателей, а также в перспективных силовых установках.

За более чем 20-летнюю историю на машиностроительном предприятии изготовлено несколько десятков миллионов лопаток для компрессоров авиадвигателей. Сейчас идет активное освоение производства лопаток направляющего аппарата компрессора высокого давления двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21.

«Широкая кооперация с другими предприятиями ОДК позволяет использовать перспективные технологические наработки всей корпорации в производстве лопаток компрессора. Так, в 2025 году созданы лопатки компрессора из заготовок, изготовленных аддитивным способом на одном из предприятий ОДК. В 2025 году успешно проведены работы по освоению нанесения наноструктурированных девятислойных покрытий методом квадрупольного ионно-плазменного магнетронного напыления на установке отечественного производства. Данное покрытие позволяет более чем в два раза повысить эксплуатационные характеристики деталей», — отметил генеральный директор АО «НФМЗ» Николай Николаев.

Квадрупольное магнетронное распыление — высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий. Он основан на распылении материала ионами из газоразрядной плазмы. Это позволяет получать наноструктурированные покрытия с уникальными свойствами и характеристиками, что важно для упрочнения, защиты от коррозии и износа.

Защитные покрытия наносятся на универсальной вакуумной установке УНИП-900МС. Оборудование обеспечивает однородность плазмы и расширяет возможности по нанесению новых перспективных нанокомпозитных покрытий.

На НФМЗ также активно развивается роботизация и автоматизация производства. В 2025 году успешно введены в эксплуатацию роботизированные технологические комплексы для абразивной, размерной доводки поверхностного слоя профиля лопаток из титановых и жаропрочных сплавов. В ближайших планах — внедрение машинного зрения в процессы визуального и неразрушающего контроля, автоматизация процессов загрузки и выгрузки на технологическом оборудовании.

Для организации производства широко применяется ERP-система собственной разработки, позволяющая отслеживать жизненный цикл детали от заготовки до сдачи на склад, а также планировать производственные процессы для обеспечения оптимального использования ресурсов как персонала, так и технологического оборудования.

  • В новости упоминаются
Продукция
ПД-14
Компании
ОДК УК
Проекты
МС-21
1 комментарий
№1
25.02.2026 18:33
Интресно как это сочетается с монокристаллическими лопатками?
https://rostec.ru/media/news/kak-vyrashchivayut-lopatki-turbin-sovremennykh-aviadvigateley/#middle
0
