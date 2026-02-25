Войти
Новые разрывные снаряды превратят штурмовой АН-64 «Apache» в охотника на дронов

АН-64

Армии многих стран уже понимают, что против беспилотников, превратившихся в грозное оружие, хороши практически любые средства. Так, командование армии США приняло решение использовать против них ударные вертолеты АН-64 «Apache», оснастив их новым 30-мм снарядами для бортового пулемета М230. Их главная особенность — неконтактный подрыв, создающий облако разлетающихся с огромной скоростью осколков.

Будучи штурмовиком, АН-64 «Apache» никогда не предназначался для воздушного боя. Однако все изменилось, и теперь ему придется вступать в бой с малоразмерными беспилотниками. Здесь пригодился опыт Второй мировой войны, когда британские инженеры предложили для борьбы с немецкими бомбардировщиками использовать зенитные снаряды с неконтактными взрывателями. Совместно с американскими коллегами они разработали уменьшенную версию взрывателя, который помещается в 13-см гильзу, способную выдерживать нагрузку в 20000 g и центробежную силу при 25000 оборотов в минуту. Активацию боеприпаса в момент выстрела обеспечивает встроенная батарея.

ХМ1225 (APEX)

Название нового боеприпаса — ХМ1225 (APEX). Изначально он разрабатывался для наземного применения. Взрыватель использует радиосигналы для обнаружения цели на расстоянии, после чего происходит подрыв с разлетом осколков из стали и вольфрамового сплава. Как сообщают представители армии США, ХМ1225 уже прошел успешные испытания на безопасность, совместимость с пулеметом М230, программным обеспечением системы управления огнем и системой прицеливания на шлемах пилотов. Снаряд предназначен для легкобронированных целей, включая БПЛА и незащищенного личного состава.

Александр Агеев

