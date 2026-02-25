Войти
США признали планы по размещению оружия в космосе

Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo / Kevin Wolf

Частью разрабатываемой системы ПРО «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе, заявил министр войны США Пит Хегсет.

Хегсет заявил о планах разместить оружейные системы в космосе в рамках системы ПРО "Золотой купол", передает РИА "Новости".

По словам Хегсета, концепция будущей обороны США предусматривает применение "революционного щита из размещенного в космосе оружия и датчиков". Министр рассказал об этом во время посещения одного из предприятий, задействованных в проекте.

Он отметил, что на первом этапе разработка системы финансируется из средств, предусмотренных законом об инвестициях, подписанным Дональдом Трампом. Первоначальный взнос на создание новой ПРО составит 25 млрд долларов.

"Золотой купол" – многоуровневая система, предназначенная для перехвата ракет, летящих в сторону Соединенных Штатов. В мае 2025 года президент США объявил, что общая стоимость проекта составит 175 млрд долларов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указывал, что США активно работают над размещением оружия в космосе, при этом отказываются заключать с Россией соглашение о полном запрете подобных действий, соглашаясь только на ограничение вывода ядерного оружия в околоземное пространство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования системы ПРО "Золотой купол" и создания истребителя F-47.

Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО "Золотой купол".

В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к проекту "Золотой купол".

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
  • Разделы новостей
