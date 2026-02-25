Эксперты подвели промежуточные итоги СВО

Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас?

Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция (СВО) стала реакцией на отказ Запада от диалога с Россией по переосмыслению архитектуры безопасности в Европе, а также на многочисленные провокации Киева в отношении Донбасса и южных регионов РФ, апогеем которых стало намерение Владимира Зеленского отказаться от безъядерного статуса Украины.

Итог безответственных действий Киева и их западных партнеров для Украины неутешителен. Как отмечал замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде", потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек. Причем только за 2025 год противник потерял более 6 тыс. танков и ББМ, более 12 тыс. орудий и минометов, а также свыше 520 тыс. военнослужащих.

Все эти годы Москва не отказывалась от дипломатического решения конфликта – в том числе сейчас, в Женеве. Однако принципиальная неготовность Европы и Украины к миру осложняет этот процесс. Но Россия готова и продолжает доказывать свою правоту как за столом переговоров, так и на поле боя.

СВО стала ответом на угрозы Запада

Для полного понимания важности спецоперации нужно вернуться к событиям 2021 года. Помимо постоянных срывов Минских соглашений, на Украине разворачивали силы для удара по Донбассу.

"ВСУ планировали действовать по сценарию хорватской операции "Буря" 1995 года, –

говорит военный эксперт Алексей Анпилогов. – Тогда Загреб точной атакой обезоружил Сербскую Краину, превратив ее в рядовой регион. Такой сценарий в Донбассе стал бы ударом по России: колоссальные гражданские потери и плацдарм для наступления на наше приграничье. Политическим последствием стало бы падение репутации и оборонительных возможностей. Поэтому начало СВО следует рассматривать исключительно как оборонительный и вынужденный шаг".

"При этом Россия оказалась в ситуации стратегической обороны гораздо раньше, еще в 2007 году. Эту веху ознаменовало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Тогда у российского руководства сложилось понимание: Запад использует нас в своих интересах, НАТО продолжит расширяться на Восток, а Россию по-прежнему рассматривают как проигравшую в холодной войне", – добавил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

"Хотя Горбачеву и Шеварднадзе обещали, что альянс не будет расширяться. Некоторое время даже говорили о ликвидации НАТО по модели Варшавского договора. Но на деле против России вели скрытую игру, а любые наши озабоченности игнорировались".

СВО меняет архитектуру миропорядка

Сам факт спецоперации укрепил наш суверенитет, уверен Анпилогов. "Это главная победа Москвы, повышающая авторитет России в глазах Глобального Юга. Мы показали: альтернативный западному путь развития возможен, – подчеркивает эксперт. – Российская экономика выдержала колоссальное давление. Конечно, это не результат одного 2022 года – ограничения начали принимать еще в 2014 году".

При этом избежать санкций не получилось бы при любом исходе. Как показала политика "торговых войн" Дональда Трампа, те или иные ограничения вводятся не в качестве ответа на нарушение норм "порядка, основанного на правилах", а для сдерживания конкурентов: России, Индии и Китая.

"Москва готовила экономику к прессингу почти восемь лет, и создавая свою платежную систему, и переориентируясь на другие рынки.

Но СВО придала процессу новый импульс: мы окончательно отошли от статуса "мировой бензоколонки" или "сырьевой базы" и создали систему высокого передела. Это увеличило влияние РФ на международной арене, – добавляет собеседник. – Страны Глобального Юга впечатлились нашим примером. Развивающиеся государства стали ориентироваться на Россию, что ослабило возможности Запада манипулировать ими. Начала формироваться новая архитектура международных отношений, что подтвердил в том числе саммит БРИКС в Казани".

Напомним, одной из причин спецоперации стало желание России добиться качественно новых, более справедливых гарантий безопасности в Европе. По мнению Анпилогова, ЕС до сих пор не готов обсуждать эту тему предметно, но американские и европейские эксперты все чаще рассуждают о ней – и это во многом стало возможным благодаря результативности СВО.

Параллельно происходит поляризация мнений и усиление внутреннего раскола Запада. Позиция Трампа по Гренландии стала шоком для Европы, убедив некоторых членов ЕС строить автономные от США оборонительные институты. А "ястреб" Эммануэль Макрон даже задумался о диалоге с Москвой.

"В мире растут взаимное недоверие и подозрительность между странами. Теряют силу договоры, сдерживающие милитаризацию. Гонка вооружений будет только разгоняться. Архитектуру безопасности накрывает "туман войны", – прогнозирует Козюлин. – Но эти процессы, как ни странно, ведут мировых лидеров к осознанию необходимости новых всеобъемлющих соглашений. После СВО Европа неизбежно придет к устойчивой геополитической модели".

Боевые возможности и дух

"На фоне СВО Запад стал пристальнее следить за нашими Вооруженными силами. Возникли новые космические системы, растет оборонная промышленность, Европа запустила военную инвентаризацию. Все это – отчасти из-за осознания высокого уровня ВС РФ", – полагает Козюлин.

Фактически против России сражаются объединенные силы Запада. Но мы выстояли, что заложило плацдарм для роста нашего потенциала, говорит Анпилогов. "Первое, что приходит на ум в этом контексте, – создание нового рода войск: беспилотных систем. Формирование прошло в сжатые сроки, сегодня наша страна обладает ведущими специалистами в сфере БПЛА. Огромные мощности направили на производство дронов – это стало и фактором совершенствования экономики. Конфликт стал источником прогресса".

Еще одно важное изменение – переход к пониманию ценности контрактной армии. "Россия исторически делала акцент на призывных войсках. Но СВО показала: этот подход устарел. Теперь Москва делает акцент на привлечении профессиональных и высокомотивированных мужчин, которые готовы обучаться и совершенствоваться в военном деле", – считает эксперт.

"Но главное достижение спецоперации – моральное и политическое взросление общества. Граждане доказали: они готовы обходить любые западные ограничения, а также отстаивать суверенитет и будущее страны. Мы осознали единую миссию – работать на благо Родины", – заключил Анпилогов.

Олег Исайченко