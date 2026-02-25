Войти
Деловая газета "Взгляд"

Спецоперация обновила облик России

545
0
0
Спецоперация обновила облик России
Спецоперация обновила облик России.
Источник изображения: @ Станислав Красильников/РИА Новости

Эксперты подвели промежуточные итоги СВО

Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас?

Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция (СВО) стала реакцией на отказ Запада от диалога с Россией по переосмыслению архитектуры безопасности в Европе, а также на многочисленные провокации Киева в отношении Донбасса и южных регионов РФ, апогеем которых стало намерение Владимира Зеленского отказаться от безъядерного статуса Украины.

Итог безответственных действий Киева и их западных партнеров для Украины неутешителен. Как отмечал замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде", потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 млн человек. Причем только за 2025 год противник потерял более 6 тыс. танков и ББМ, более 12 тыс. орудий и минометов, а также свыше 520 тыс. военнослужащих.

Все эти годы Москва не отказывалась от дипломатического решения конфликта – в том числе сейчас, в Женеве. Однако принципиальная неготовность Европы и Украины к миру осложняет этот процесс. Но Россия готова и продолжает доказывать свою правоту как за столом переговоров, так и на поле боя.

СВО стала ответом на угрозы Запада

Для полного понимания важности спецоперации нужно вернуться к событиям 2021 года. Помимо постоянных срывов Минских соглашений, на Украине разворачивали силы для удара по Донбассу.

"ВСУ планировали действовать по сценарию хорватской операции "Буря" 1995 года, –

говорит военный эксперт Алексей Анпилогов. – Тогда Загреб точной атакой обезоружил Сербскую Краину, превратив ее в рядовой регион. Такой сценарий в Донбассе стал бы ударом по России: колоссальные гражданские потери и плацдарм для наступления на наше приграничье. Политическим последствием стало бы падение репутации и оборонительных возможностей. Поэтому начало СВО следует рассматривать исключительно как оборонительный и вынужденный шаг".

"При этом Россия оказалась в ситуации стратегической обороны гораздо раньше, еще в 2007 году. Эту веху ознаменовало выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Тогда у российского руководства сложилось понимание: Запад использует нас в своих интересах, НАТО продолжит расширяться на Восток, а Россию по-прежнему рассматривают как проигравшую в холодной войне", – добавил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

"Хотя Горбачеву и Шеварднадзе обещали, что альянс не будет расширяться. Некоторое время даже говорили о ликвидации НАТО по модели Варшавского договора. Но на деле против России вели скрытую игру, а любые наши озабоченности игнорировались".

СВО меняет архитектуру миропорядка

Сам факт спецоперации укрепил наш суверенитет, уверен Анпилогов. "Это главная победа Москвы, повышающая авторитет России в глазах Глобального Юга. Мы показали: альтернативный западному путь развития возможен, – подчеркивает эксперт. – Российская экономика выдержала колоссальное давление. Конечно, это не результат одного 2022 года – ограничения начали принимать еще в 2014 году".

При этом избежать санкций не получилось бы при любом исходе. Как показала политика "торговых войн" Дональда Трампа, те или иные ограничения вводятся не в качестве ответа на нарушение норм "порядка, основанного на правилах", а для сдерживания конкурентов: России, Индии и Китая.

"Москва готовила экономику к прессингу почти восемь лет, и создавая свою платежную систему, и переориентируясь на другие рынки.

Но СВО придала процессу новый импульс: мы окончательно отошли от статуса "мировой бензоколонки" или "сырьевой базы" и создали систему высокого передела. Это увеличило влияние РФ на международной арене, – добавляет собеседник. – Страны Глобального Юга впечатлились нашим примером. Развивающиеся государства стали ориентироваться на Россию, что ослабило возможности Запада манипулировать ими. Начала формироваться новая архитектура международных отношений, что подтвердил в том числе саммит БРИКС в Казани".

Напомним, одной из причин спецоперации стало желание России добиться качественно новых, более справедливых гарантий безопасности в Европе. По мнению Анпилогова, ЕС до сих пор не готов обсуждать эту тему предметно, но американские и европейские эксперты все чаще рассуждают о ней – и это во многом стало возможным благодаря результативности СВО.

Параллельно происходит поляризация мнений и усиление внутреннего раскола Запада. Позиция Трампа по Гренландии стала шоком для Европы, убедив некоторых членов ЕС строить автономные от США оборонительные институты. А "ястреб" Эммануэль Макрон даже задумался о диалоге с Москвой.

"В мире растут взаимное недоверие и подозрительность между странами. Теряют силу договоры, сдерживающие милитаризацию. Гонка вооружений будет только разгоняться. Архитектуру безопасности накрывает "туман войны", – прогнозирует Козюлин. – Но эти процессы, как ни странно, ведут мировых лидеров к осознанию необходимости новых всеобъемлющих соглашений. После СВО Европа неизбежно придет к устойчивой геополитической модели".

Боевые возможности и дух

"На фоне СВО Запад стал пристальнее следить за нашими Вооруженными силами. Возникли новые космические системы, растет оборонная промышленность, Европа запустила военную инвентаризацию. Все это – отчасти из-за осознания высокого уровня ВС РФ", – полагает Козюлин.

Фактически против России сражаются объединенные силы Запада. Но мы выстояли, что заложило плацдарм для роста нашего потенциала, говорит Анпилогов. "Первое, что приходит на ум в этом контексте, – создание нового рода войск: беспилотных систем. Формирование прошло в сжатые сроки, сегодня наша страна обладает ведущими специалистами в сфере БПЛА. Огромные мощности направили на производство дронов – это стало и фактором совершенствования экономики. Конфликт стал источником прогресса".

Еще одно важное изменение – переход к пониманию ценности контрактной армии. "Россия исторически делала акцент на призывных войсках. Но СВО показала: этот подход устарел. Теперь Москва делает акцент на привлечении профессиональных и высокомотивированных мужчин, которые готовы обучаться и совершенствоваться в военном деле", – считает эксперт.

"Но главное достижение спецоперации – моральное и политическое взросление общества. Граждане доказали: они готовы обходить любые западные ограничения, а также отстаивать суверенитет и будущее страны. Мы осознали единую миссию – работать на благо Родины", – заключил Анпилогов.

Олег Исайченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Польша
Россия
Сербия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
1135 Буревестник
NATO
БПЛА
БРИКС
Евросоюз
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 17:29
  • 14661
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине
  • 25.02 10:03
  • 211
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 03:42
  • 23
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 25.02 01:14
  • 0
Комментарий к "Запад: агрессивные планы"
  • 25.02 00:36
  • 3
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»