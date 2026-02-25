Войти
Есть шансы увидеть иранские удары китайскими ракетами YJ-12 по эсминцам США

Источник изображения: topwar.ru

В Белом доме сегодня открыто выразили недовольство тем, что пока не получается сколотить масштабную коалицию для войны против Ирана. У Трампа заявляют, что «приходится ожидать ответов от послов в ряде стран, чтобы понять настроения». Ранее, напомним, целый ряд стран Ближнего Востока (и не только) запретил США использовать свои территорию, акваторию и воздушное пространство для атак на Иран. Среди них – Катар, Бахрейн, ОАЭ и ряд других. Также были высказаны слова непринятия начала самой операции.

Тем временем западные СМИ публикуют информацию о том, что Иран вот-вот подпишет с Китаем важное соглашение о приобретении партии ПКР CM-302. Это противокорабельные крылатые ракеты, которые в самом Китае обозначаются как YJ-12. В качестве их носителей могут выступать как средства боевой авиации, так и корабли. Также есть, как сообщает ряд источников, и наземные платформы для запуска.

Ранее появлялась информация о том, что такие ракеты могут интегрироваться и с самолётами российского производства, включая Су-30МКК и Су-35.

Официально озвучиваемая дальность – до 300 км. Высотный коридор полёта – 20-50 м. Масса боевой части – 250 кг. Максимальная скорость – 3 Маха. Как ранее писала китайская пресса, попадание одной ракеты YJ-12 способно привести к потоплению корабля водоизмещением до 5 тысяч тонн. То есть, американские эсминцы – вполне себе цель для таких ракет. Соответственно, есть все шансы увидеть такие удары в случае начала атак США на Иран.

Если Иран получит такие китайские ПКР в ближайшее время, то у США вполне могут возникнуть значительные проблемы при проведении своей очередной военной операции. Особый вопрос: позволят ли США, нагнавшие военных кораблей в близкие к Ирану акватории, осуществить поставку таких ракет. Однако есть вариант - по воздушному коридору.

