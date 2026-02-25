Войти
Путин: имеются данные о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

Президент Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России
Президент Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России.
© РИА Новости / POOL

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков.

"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Владимир Путин

президент России



Президент отметил, что противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.

"Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке".

Владимир Путин

президент России

Вместе с тем Путин подчеркнул, что им не удалось нанести России стратегическое поражение, хоть и очень хочется.

Жить без этого не могут или полагают, что не могут. <...> Ищут любой способ – любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют.


Владимир Путин

президент России

Как сообщил источник РИА Новости, Анкара ознакомилась с заявлением о газопроводах. Дальнейшая координация по этому вопросу будет вестись в закрытом формате.

Потоки используются для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Другие заявления

  • Путин призвал ФСБ активнее бороться с терроризмом и пресекать деятельность зарубежных спецслужб, выявлять завербованных ими агентов.
  • Нужно принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы, а контрразведке — усилить работу в тыловых районах.
  • Важно также внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями и обеспечивать безопасность цифрового пространства.
  • Проведение СВО требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации.
  • Москва должна жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя.
  • Исполнителя взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, скорее всего, завербовали через интернет.
  • Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году.
  • Защита прав российского бизнеса в условиях санкций среди приоритетов.

