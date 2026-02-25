Путин: имеются данные о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков.
Президент отметил, что противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что им не удалось нанести России стратегическое поражение, хоть и очень хочется.
Как сообщил источник РИА Новости, Анкара ознакомилась с заявлением о газопроводах. Дальнейшая координация по этому вопросу будет вестись в закрытом формате.
Потоки используются для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Другие заявления
- Путин призвал ФСБ активнее бороться с терроризмом и пресекать деятельность зарубежных спецслужб, выявлять завербованных ими агентов.
- Нужно принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы, а контрразведке — усилить работу в тыловых районах.
- Важно также внедрять новые средства борьбы с киберпреступлениями и обеспечивать безопасность цифрового пространства.
- Проведение СВО требует от ФСБ максимальной собранности и концентрации.
- Москва должна жестко реагировать на попытки подорвать основы конституционного строя.
- Исполнителя взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве, скорее всего, завербовали через интернет.
- Необходимо исключить внешнее вмешательство в ход избирательной кампании по выборам в Госдуму в этом году.
- Защита прав российского бизнеса в условиях санкций среди приоритетов.