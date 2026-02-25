Путин: имеются данные о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков.

"Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый "Турецкий поток" и "Голубой поток". Владимир Путин президент России

Президент отметил, что противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.

"Все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что, так аккуратно скажем, достигнуто на этом переговорном треке". Владимир Путин президент России

Вместе с тем Путин подчеркнул, что им не удалось нанести России стратегическое поражение, хоть и очень хочется.



Жить без этого не могут или полагают, что не могут. <...> Ищут любой способ – любой, хоть что-нибудь. Сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют. Владимир Путин президент России

Как сообщил источник РИА Новости, Анкара ознакомилась с заявлением о газопроводах. Дальнейшая координация по этому вопросу будет вестись в закрытом формате.

Потоки используются для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка "Турецкого потока" предназначена еще и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

