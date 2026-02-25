В США рассказали о слабых местах F-35

19FortyFive: Ограниченный боезапас — слабое место истребителя F-35

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II в ходе учений были неоднократно «сбиты» менее совершенными самолетами F-16 Fighting Falcon четвертого поколения. Экипажи условного противника использовали слабые места F-35, пишет 19FortyFive.

Автор напомнил, что в ходе учений Red Flag 2017 F-35 показали впечатляющую эффективность, однако F-16 эскадрильи «агрессоров» при этом удавалось поражать современный самолет. Пилоты Fighting Falcon использовали численное превосходство, атаки с нескольких направлений и перегрузку пилота F-35. Это вынуждало его активно расходовать ракеты и сокращать дистанцию.

«Учения выявили ключевое ограничение F-35: ограниченный боезапас во внутренних отсеках. При работе в режиме невидимости F-35 обычно несет только четыре ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM. Как только эти четыре ракеты будут израсходованы, F-35 должен будет выйти из боя», — рассказывают в материале.

Для сохранения малозаметности истребители пятого поколения несут вооружение только во внутренних отсеках. При установке дополнительных ракет на внешнюю подвеску стелс-самолет потеряет преимущество. Автор резюмировал, что F-16 «агрессоров» успешно выявили и использовали это ограничение.

Ранее в феврале стало известно, что американская компания Lockheed Martin провела испытания истребителя F-35 с боевым искусственным интеллектом.