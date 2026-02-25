Владимир Путин поручил усилить безопасность высокопоставленных военных и представителей ОПК

Президент РФ поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, представителей власти, а также лидеров общественного мнения, журналистов и волонтеров. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на коллегии ФСБ.

Как отмечает РБК, он также поручил принять "серьезные дополнительные меры для охраны государственной границы".

Совещание по вопросам развития ОПК Пресс-служба президента РФ

Во время заседания президент также заявил, что взрыв на Савеловском вокзале в Москве, где в ночь на вторник, 24 февраля, подорвали полицейскую машину, стал следствием вербовки через интернет.

"Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки", – цитирует Интерфакс.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что власти России получили информацию о попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.