СМИ: Китай разработал новую крупнокалиберную корабельную пушку

На минувшей неделе в соцсетях распространились фотографии, которые свидетельствуют о том, что ВМС Китая продвигаются в разработке нового крупнокалиберного орудия для надводных кораблей. Как уточняет Naval News, на снимке изображено вспомогательное судно класса "Тип-910", пришвартованное на верфи в Ляонане, к югу от Даляня. Данные суда используются китайским флотом в качестве морских испытательных платформ для проверки основных функций и параметров работы различных военно-морских подсистем, включая вооружения.

Издание отмечает, что несколько лет назад верфь в Ляонане приобрела определенную известность. Тогда основное внимание вызвала постройка нового экспериментального боевого корабля размером с корвет, который до сих пор остается на предприятии. Ляонань в основном служит центром технического обслуживания кораблей китайских ВМС. Мощности верфи позволяют проводить докование и капитальный ремонт практически всех типов боевых кораблей и вспомогательных судов, за исключением самых крупных.

Новая корабельная артустановка на борту испытательного судна "Тип-910", Китай Naval News

"Новое изображение не раскрывает много дополнительных деталей, – констатирует Naval News. – Видимые особенности указывают на новую конструкцию башни. Ствол, по-видимому, отличается по конфигурации от обеих версий существующей 130-мм морской пушки H/PJ-45, которой вооружают эсминцы "Тип-052D" и "Тип-055".

Наблюдатели сразу же связали появление орудия со снимками прошлого года. На фотографиях, распространявшихся в апреле 2025-го в социальных сетях, было изображено новое крупнокалиберное орудие с корабельной установкой, перевозимое на грузовой автомобильной платформе. На одном из снимков были указаны некоторые технические спецификации груза, из чего наблюдатели и сделали вывод о калибре и массе пушки: 155 мм и 21 800 кг.

Новая корабельная артустановка, Китай / Предположительно – 155 мм Chinese social media

Спецификации новой корабельной артустановки, Китай Chinese social media

Naval News указывает, что орудие, снятое в прошлом году, и замеченное на борту судна "Тип-910" выглядят очень похоже.

Издание напоминает, что китайский флот недавно предпринял ряд шагов по совершенствованию артиллерийского вооружения кораблей. В частности, следует отметить появление нового варианта 100-мм орудия H/PJ-87 на фрегате нового поколения "Тип-054B".

Установка HP/J-87 изначально представляла собой модификацию французского 100-мм орудия, использовавшегося на различных более старых кораблях ВМС Китая. Позднее Пекин принял на вооружение 76-мм орудие H/PJ-26 меньшего калибра, созданное на основе российского АК-176М. Это орудие установлено на большинстве фрегатов "Тип-054А" и корветах "Тип-056".

Naval News предполагает, что новая крупнокалиберная пушка предназначена для замены 130-мм орудия H/PJ-45, созданного на основе АК-130. Наиболее вероятным вариантом ее применения может стать дальнейшее развитие линейки эсминцев "Тип-052D", либо новая модификация эсминцев "Тип-055".