Путин поручил ФСБ активнее защищать конфиденциальную информацию

Путин поручил ФСБ активнее защищать данные о гражданских и оборонных разработках

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил активнее защищать конфиденциальную информацию о перспективных российских оборонных и гражданских разработках.

"Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках", - сказал Путин в ходе заседания коллегии ФСБ России.