«Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую в 2026 году партию новейших укороченных автоматов АК-12К по госконтракту. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе концерна.

«Изделие является крайне востребованным в зоне проведения специальной военной операции, объемы его выпуска в текущем году выросли значительно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В концерне напомнили, что 5,45-миллиметровый автомат АК-12К был создан конструкторами по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и в кратчайшие сроки поставлен на плановое производство. При меньших массогабаритных характеристиках оружие сохранило все качества полноразмерного АК-12.

Автомат укомплектован прибором малошумной стрельбы, а расцветка «Мультикам», впервые использованная в производстве, получила положительные отзывы за эффективную маскировку бойцов и оружия.

В конце ноября прошлого года концерн «Калашников» выполнил контракт по поставке партии самозарядных ружей МР-155 в антидроновом исполнении. Тогда отмечалось, что ружье было разработано на Ижевском механическом заводе и представлено на форуме «Армия-2024»