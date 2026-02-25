Войти
Известия.ru

«Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию укороченных автоматов АК-12К

418
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику первую в 2026 году партию новейших укороченных автоматов АК-12К по госконтракту. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе концерна.

«Изделие является крайне востребованным в зоне проведения специальной военной операции, объемы его выпуска в текущем году выросли значительно», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В концерне напомнили, что 5,45-миллиметровый автомат АК-12К был создан конструкторами по запросам штурмовых и разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и в кратчайшие сроки поставлен на плановое производство. При меньших массогабаритных характеристиках оружие сохранило все качества полноразмерного АК-12.

Автомат укомплектован прибором малошумной стрельбы, а расцветка «Мультикам», впервые использованная в производстве, получила положительные отзывы за эффективную маскировку бойцов и оружия.

В конце ноября прошлого года концерн «Калашников» выполнил контракт по поставке партии самозарядных ружей МР-155 в антидроновом исполнении. Тогда отмечалось, что ружье было разработано на Ижевском механическом заводе и представлено на форуме «Армия-2024»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Выставки
Форум "Армия - 2024"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 17:29
  • 14661
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине
  • 25.02 10:03
  • 211
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 03:42
  • 23
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 25.02 01:14
  • 0
Комментарий к "Запад: агрессивные планы"
  • 25.02 00:36
  • 3
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»