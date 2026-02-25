Войти
Российские добровольцы закупят боевых роботов на деньги датской Rockwool

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

Добровольцы «БАРС-9» закупят роботов «Импульс» на деньги датской Rockwool

Добровольческий отряд «БАРС-9» закупит боевые робототехнические комплексы «Импульс» на деньги, перечисленные российским подразделением датского предприятия Rockwool. Об этом сообщили в пресс-службе филиала, передает ТАСС.

«Благодаря средствам Rockwool будут закуплены в том числе около 40 беспилотных платформ "Импульс-М". Новейшие боевые роботы, разработанные компанией "Гумич РТК", комплектуются модулями, позволяющими решать широкий спектр задач на поле боя», — говорится в сообщении.

Робототехнические комплексы можно вооружить автоматическим гранатометом, крупнокалиберным пулеметом «Корд» или противотанковым комплексом «Корнет». Также платформа может нести средства обнаружения и комплекс радиоэлектронной борьбы. «Импульс-М» способен перевозить до 500 килограммов груза.

В январе движение «Народный фронт» сообщило о доставке сотен комплексов «Импульс» в зону проведения специальной военной операции.

