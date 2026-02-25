Войти
Austal получила заказ на поставку австралийскому флоту больших десантных кораблей

Судостроительная компания Austal получила контракт на сумму около 4 млрд долларов США на поставку Королевскому военно-морскому флоту Австралии восьми больших десантных кораблей типа LCH (Landing Craft Heavy).

Как поясняет Naval News со ссылкой на заявление компании, постройка 100-метровых кораблей развернется на верфи в Хендерсоне (Западная Австралия). Конструкция будущих кораблей базируется на проекте LST100 от нидерландской компании Damen.

Дизайн больших десантных кораблей для Австралии

Austal Limited


Производство новых десантных кораблей стартует в 2026 году, а срок завершение поставки – 2038-й.

Генеральный директор Austal Limited Падди Грегг отметил, что получение контракта укрепило позиции компании как независимого судостроителя и надежного партнера Минобороны Австралии. По его словам, после заключения данного соглашения портфель заказов Austal достиг рекордных размеров (конкретные значения глава предприятия не уточнил).

"Этот контракт представляет собой еще одну значительную инвестицию в судостроительную отрасль Австралии, – добавил Падди Грегг. – Компания Austal Defence Australia готова поставить эти высокоэффективные корабли для поддержки оперативных потребностей австралийских войск".

Также он сообщил, что программа постройки десантных кораблей в Хендерсоне создаст и разовьет тысячи новых квалифицированных рабочих мест в Западной Австралии и предоставит дополнительные возможности для местных поставщиков оборонной промышленности.

Напомним, что в декабре 2025 года Austal Defence Australia также получила заказ на поставку австралийскому флоту десантных катеров общей стоимостью 1,029 млрд долларов США. Всего запланирована постройка 18 катеров, которые должны сдать до конца 2032 года. Их водоизмещение – около 500 тонн.

Тяжелые десантные платформы типа LCH при длине 100 метров и ширине 16 метров будут обладать водоизмещением около 3900–4000 тонн.

Вместимость будущих кораблей предполагает размещение на борту более 200 военнослужащих, а также шести танков M1A2 "Абрамс" или девяти БМП "Редбэк".

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Austal
