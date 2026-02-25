Войти
США модернизируют систему подготовки румынской армии к ведению боевых действий

Источник изображения: topwar.ru

США внедряют основанную на разработанной компанией Cubic Defense аналитической системе CATS Metrix модернизацию программы подготовки к возможному ведению боевых действий на территории Румынии. Система способна в реальном времени отслеживать ход боевых действий, оценивать возможные потери и масштабировать архитектуру боевой подготовки. Новая система обучения позволяет румынским командирам более четко оценивать эффективность действий солдат, переходя от простого наблюдения к точной оценке на основе имеющихся данных.

Как сообщается, CATS Metrix, помимо прочего, способна осуществлять цифровое отслеживание отдельных солдат и целых подразделений во время боевых учений, имитируя воздействие оружия без использования боевых патронов. Система фиксирует данные о перемещении и взаимодействии в режиме реального времени, позволяя командирам оценивать эффективность действий военнослужащих. По итогам учений CATS Metrix предоставляет командованию информацию о результатах работы каждого конкретного подразделения.

Предполагается, что система CATS Metrix уже в ближайшее время будет развернута в Румынии в рамках соглашения компании Cubic с Управлением программ развития потенциала армии США по моделированию, обучению, испытаниям и противодействию угрозам. В компании заявляют, что модернизация системы подготовки румынской армии способствует расширению ее оперативной совместимости в рамках НАТО.

