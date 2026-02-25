ВС Марокко получили чешские ремонтно-эвакуационные машины TREVA-30

ЦАМТО, 24 февраля. Вооруженные силы Марокко приступили к приемке ремонтно-эвакуационных машин TREVA-30 производства чешской компании Excalibur Army в рамках программы модернизации парка вооружений ВС страны.

Машины были замечены на территории Марокко, хотя ранее информация о заключении контракта на их поставку не оглашалась. Предполагается, что они будут использоваться совместно с самоходными гаубицами ATMOS, размещенными на шасси Tatra, а также бронированными машинами WhAP (Wheeled Armoured Platform) с колесной формулой 8х8.

TREVA-30 выполнена на платформе грузовика с колесной формулой 8х8 компании Tatra, обеспечивающего высокую мобильность, в т.ч. в пустыне и на пересеченной местности. Машина оснащена двигателем мощностью около 400 кВт,

TREVA-30 предназначена для вытаскивания и эвакуации в сложных условиях полного спектра неисправной военной техники весом до 50 т, оказания помощи при ее ремонте, а также расчистки путей следования. Она оборудована четырехдверной бронированной кабиной, обеспечивающей размещение и защиту расчета из 5 человек (в т.ч. водителя и оператора). Это позволяет эвакуировать экипаж поврежденной машины из опасной зоны под защитой брони.

Ремонтно-эвакуационная машина оснащена краном максимальной грузоподъемностью до 30 т, гидравлическим вилочным погрузчиком и лебедкой с тяговым усилием до 25 т. Кроме того, в передней части установлен бульдозерный отвал для удаления инженерных заграждений или выравнивания дорог.