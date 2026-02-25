Попытки договориться с Дуровым провалились, Telegram будут тормозить и дальше

Источник изображения: topwar.ru

Telegram, которым владеет Павел Дуров, будут и дальше притормаживать, владелец мессенджера так и не пошел навстречу российским властям, не став удалять каналы, нарушающие российское законодательство.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на ФСБ, попытки российских властей договориться с Дуровым провалились, владелец мессенджера якобы не идет на контакт, отказываясь удалять каналы, нарушающие российское законодательство. Согласно имеющейся информации, администрация «Телеги» отказалась удалить каналы, связанные с детской порнографией, наркотиками, суицидами, вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность, экстремизмом и финансированием Украины. И это не весь список.

В общем, в отношении Дурова завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), а это значит, что никаких подвижек с Telegram не будет. Его продолжат замедлять, что должно привести в итоге к полному запрету мессенджера. Если что-то не поменяется. При этом власти ненавязчиво рекомендуют переходить в «МАХ».

Решение о замедлении Telegram было принято 10 февраля, как утверждается, данный мессенджер используется НАТО и Украиной против России. Согласно заявлению главы Минцифры Максута Шадаева, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов об удалении запрещенной информации, а также предоставляет доступ к перепискам иностранным спецслужбам. Владелец мессенджера Павел Дуров все обвинения отрицает и заявляет, что Telegram продолжает следовать принципу «свободы слова» и соблюдать приватность пользователей.