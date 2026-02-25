Войти
ЦАМТО

СВР России: Лондон и Париж готовятся вооружить Киев ядерной бомбой

Служба внешней разведки
Служба внешней разведки.
Источник изображения: svr.gov.ru

ЦАМТО, 24 февраля. Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ.

Однако, как сообщает пресс-бюро СВР России, британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре.

В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего, Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.

Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Проекты
Ядерный щит
ЯО
