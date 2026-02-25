Войти
Отправленный к Ирану авианосец столкнулся с «фекальным апокалипсисом»

Источник изображения: topwar.ru

Отправленный к берегам Ирана самый дорогой корабль ВМС США, атомный авианосец USS Gerald R. Ford, потерял свою боеспособность. Как оказалось, у авианосца проблемы с канализацией — из унитазов бьют фонтаны, корабль срочно нужно ставить в док на ремонт.

Отправленная к Ирану авианосная группа потеряла свою боеспособность, поскольку возглавляющий ее атомный авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) столкнулся с проблемами с канализацией. Причем серьезными и по всему кораблю. Как пишет западная пресса, рабочих туалетов практически нет, а к имеющимся очереди, желающим сходить на горшок приходится ждать от 45 минут до часа.

На борту 4600+ человек, рабочие туалеты заканчиваются, очереди доходят до 45 минут. В море систему починить не могут.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, на главном ударном корабле ВМС США, который по планам Пентагона должен был сыграть главную роль в ударах по Ирану, случился «фекальный апокалипсис». Авианосцу пока не до ударов, корабль, скорей всего, встанет на ремонт в одном из портов Греции. Спрос на сантехников в Греции резко возрос. Как утверждается, если в ближайшее время не провести ремонт канализационной системы авианосца, то корабль просто утонет в своих проблемах.

Источник изображения: topwar.ru

  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Иран
США
Продукция
CVN-78
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
