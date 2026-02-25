Войти
Дурова заподозрили в содействии терроризму, пишут СМИ

Павел Дуров
Павел Дуров.
Источник изображения: © Фото : страница Павла Дурова в соцсети

"Российская газета": против Дурова ведут расследование о содействии терроризму

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму, пишет "Российская газета" со ссылкой на материалы ФСБ.

"Действия руководителя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", — говорится в статье.

Издание приводит данные ФСБ и МВД, согласно которым количество преступлений с использованием Telegram с 2022 года превысило 153 тысячи, из них 33 тысячи из них — это преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности, в том числе организация взрывов, поджогов военкоматов и убийств. Так, через мессенджер координировались теракт в "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также девяти высокопоставленных российских военных.

По информации РГ, ФСБ удалось предотвратить 475 терактов и как минимум 61 массовое убийство в школах. Все эти преступления готовились при помощи Telegram, отмечает газета.

В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. При этом ведомство не подтвердило и не опровергло сообщения о полной блокировке мессенджера с 1 апреля.

С 15 по 17 февраля Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц. Кроме того, по данным РКН, мессенджер еженедельно удаляет до ста сервисов "пробива" по запросу, а с 2022 года их общее число составило 8358. При этом принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать работу таких ботов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. Однако он предоставляет их зарубежным спецслужбам.

