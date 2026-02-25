FT: европейские инвесторы вложились в производителей дешевых систем ПВО

ЦАМТО, 24 февраля. Европейские инвесторы вложились в два быстрорастущих технологических стартапа Frankenburg Technologies и Tytan Technologies, ведущих разработку дешевых систем ПВО.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что Tytan Technologies получила финансирование в размере 30 млн. евро, в том числе за счет средств инвестиционного фонда НАТО.

"Компания направит эти средства на увеличение производственных мощностей и расширение линейки продуктов. К концу этого года она планирует производить три тысячи перехватчиков в месяц", – говорится в публикации.

Эстонская компания Frankenburg Technologies получила финансирование также в размере 30 млн. евро, которые, согласно планам стартапа, будут направлены на увеличение объемов производства.