Норвегия представила новую систему подводной разведки на глубинах до 6 км

Источник изображения: topwar.ru

В Норвегии реализуются технологии, связанные с усовершенствованием подводного зондирования. В частности, в пример приводится разработка норвежской компании Kongsberg, которая заявляет о создании устройства, «меняющего способы сбора разведывательной информации ВМС в подводной среде».

Это модернизация платформы Argeo Listen. Модернизация состоит в усовершенствовании системы пассивного электромагнитного зондирования. Это, как сообщается, позволяет эффективнее обнаруживать подводных объекты с более точными измерениями – с последующим картографированием.

В презентации говорится о том, что это делает аппарат особенно полезным для мониторинга подводной инфраструктуры, выявления потенциальных угроз и обеспечения ситуационной осведомленности, которая может поддерживать противолодочные операции и другие военно-морские миссии.

Данные, которые собирает Argeo Listen, поступают в единую систему Argeo Listen, там анализируются, «позволяя командованию принимать оптимальные решения в рамках той или иной операции».

Сама же система подводного мониторинга может размещаться на целом ряде платформ, включая подводные беспилотники, как роботизированные, так и управляемые дистанционно.

Система предназначена для сбора трёхмерных данных об электрическом поле без физического контакта с окружающей средой, что обеспечивает минимальный уровень шума при осмотре подводных сооружений на глубине до 6 километров. Соответственно, система может эффективно обнаруживать подводные лодки на разных глубинах.

Официально представлен вариант «уточнения мест размещения трубопроводов на дне моря». Норвежские трубопроводы имеют свойство перемещаться по морскому дну? Или это всё-таки для «каких-то иных» целей, связанных с трубопроводами… Особенно если учесть, что сама компания называет своё устройство именно разведывательным.

Модернизированная система будет представлена на выставке Oceanology International, которая пройдёт в Лондоне с 10 по 12 марта этого года.