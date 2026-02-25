Войти
Дания выделит дополнительно 600 млн. долл. на помощь Украине в 2026 году

420
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

ЦАМТО, 24 февраля. Дания дополнительно выделит около 600 млн. долл. на помощь Киеву, доведя общий объем поддержки в 2026 году до 2,2 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Минобороны Дании.

"Правительство дополнительно выделяет 3,8 млрд. крон (599 млн. долл.) в "Фонд Украины" в 2026 году", – говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

"Фонд Украины" (Ukrainefonden) был создан в марте 2023 года по решению правительства и парламента Дании. Он призван обеспечить непрерывную поддержку Киеву со стороны Копенгагена.

Согласно пресс-релизу, изначально Копенгаген выделил Украине на этот год 9,6 млрд. крон (1,5 млрд. долл.). Учитывая ожидаемую выручку в размере примерно 94 млн. долл. от продажи истребителей F-16 и новые дополнительные средства, общая сумма в "Фонде Украины" на 2026 год возрастает до 14 млрд. крон, или 2,2 млрд. долл.

Как напоминает агентство, в декабре 2025 года телерадиокомпания DR сообщала, что Дания в 2026 году планирует отправить Киеву военную помощь на сумму почти в два раза меньше, чем в 2025, и сократить ее всего до 156 млн. долл. 2028 году.

Согласно публикации, в 2026 году Дания достигнет поставленной цели – выделить 3,5% ВВП страны на оборонные расходы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Продукция
F-16
