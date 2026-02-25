Times: руководство НАТО недовольно низким уровнем расходов Британии на оборону

ЦАМТО, 24 февраля. Руководство НАТО высказывает все большее недовольно низкими темпами роста расходов Великобритании на оборону. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Times со ссылкой на свои источники.

"Высокопоставленные представители Великобритании в НАТО предупредили правительство, что неопределенность в отношении расходов на оборону и темпов перевооружения может подорвать статус страны как ведущего члена военного альянса… НАТО все больше разочаровывается неспособностью Великобритании выполнить свое обещание возглавить Североатлантический союз в Европе", – пишет издание.

В частности, было отмечено, что Британия отстает от заданных целей в области противовоздушной обороны, авиации, обеспечения армии танками, беспилотниками и личным составом. Кроме того, страна рискует отстать от остальных членов альянса по ключевому показателю – доле ВВП, направляемой на оборону. На данный момент Британия тратит на оборону менее 2,5% ВВП, в то время как перед союзниками поставлена цель довести этот показатель до 5%.

Один из источников издания в британском военном ведомстве заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц "готов возглавить оборону в Европе" вместо британского премьера Кира Стармера.

Как напоминает "РИА Новости", в 2025 году СМИ сообщили, что глава генштаба ВС Британии Ричард Найтон предупредил власти о дефиците в размере 28 млрд. фунтов стерлингов (38 млрд. долл.) в плане оборонных инвестиций, который готовит правительство. В феврале портал iPaper со ссылкой на осведомленные источники и экспертов заявил, что Великобритания вряд ли сможет поднять оборонные расходы до 3% ВВП к 2029 году из-за непонимания того, откуда взять необходимое финансирование.

Ранее планировалось довести долю расходов на оборону в ВВП страны до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.