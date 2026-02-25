Войти
ЦАМТО

Times: руководство НАТО недовольно низким уровнем расходов Британии на оборону

Военнослужащий ВС Великобритании
Военнослужащий ВС Великобритании.
Источник изображения: Kin Cheung/AP

ЦАМТО, 24 февраля. Руководство НАТО высказывает все большее недовольно низкими темпами роста расходов Великобритании на оборону. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Times со ссылкой на свои источники.

"Высокопоставленные представители Великобритании в НАТО предупредили правительство, что неопределенность в отношении расходов на оборону и темпов перевооружения может подорвать статус страны как ведущего члена военного альянса… НАТО все больше разочаровывается неспособностью Великобритании выполнить свое обещание возглавить Североатлантический союз в Европе", – пишет издание.

В частности, было отмечено, что Британия отстает от заданных целей в области противовоздушной обороны, авиации, обеспечения армии танками, беспилотниками и личным составом. Кроме того, страна рискует отстать от остальных членов альянса по ключевому показателю – доле ВВП, направляемой на оборону. На данный момент Британия тратит на оборону менее 2,5% ВВП, в то время как перед союзниками поставлена цель довести этот показатель до 5%.

Один из источников издания в британском военном ведомстве заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц "готов возглавить оборону в Европе" вместо британского премьера Кира Стармера.

Как напоминает "РИА Новости", в 2025 году СМИ сообщили, что глава генштаба ВС Британии Ричард Найтон предупредил власти о дефиците в размере 28 млрд. фунтов стерлингов (38 млрд. долл.) в плане оборонных инвестиций, который готовит правительство. В феврале портал iPaper со ссылкой на осведомленные источники и экспертов заявил, что Великобритания вряд ли сможет поднять оборонные расходы до 3% ВВП к 2029 году из-за непонимания того, откуда взять необходимое финансирование.

Ранее планировалось довести долю расходов на оборону в ВВП страны до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.

Страны
Великобритания
Германия
Проекты
NATO
БПЛА
