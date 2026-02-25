Войти
Британия объявила о пакете помощи Киеву с обучением инструкторов по вертолетам

Кир Стармер и Владимир Зеленский
Кир Стармер и Владимир Зеленский.
Источник изображения: © Getty Images / Photo by Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

ЦАМТО, 24 февраля. Власти Великобритании объявили о пакете дополнительной помощи Киеву, включая финансирование на поддержку энергетической инфраструктуры страны и обучение инструкторов по управлению вертолетами.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

В заявлении уточняется, что премьер-министр Кир Стармер примет участие в заседании "коалиции желающих" во вторник.

"Пакет помощи: 20 млн. фунтов (26 млн. долл.) финансирования на чрезвычайную поддержку энергетики,... 5,7 млн. фунтов (7,69 млн. долл.) на гуманитарную поддержку прифронтовых сообществ, которых необходимо эвакуировать", – отмечается в заявлении на сайте британского правительства.

В публикации добавляется, что пакет помощи также впервые включает обучение украинских пилотов вертолетов на британской авиабазе для того, чтобы они сами стали затем инструкторами по управлению вертолетами. Также Великобритания предлагает обучение медицинского персонала на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
