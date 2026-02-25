Войти
Euractiv: нескоординированное перевооружение ЕС подрывает его безопасность

Флаг Евросоюза
Источник изображения: @ PATRICK SEEGER/EPA/ТАСС

ЦАМТО, 24 февраля. Нежелание стран-членов Евросоюза координировать свои усилия по перевооружению подрывает его безопасность, пишет издание Euractiv.

"Фрагментированное перевооружение Европы подрывает ее собственную безопасность... Вместо того, чтобы действовать сообща, страны ЕС наперегонки пытаются производить вооружение на своих условиях. Результатом этого является разделенная военная обстановка, которая не создает ни уверенной обороны, ни стратегической согласованности действий", – цитирует "РИА Новости" публикацию Euractiv.

Euractiv также указывает на то, что Франция, Германия и Италия – страны с крупнейшими оборонными компаниями Европы – сопротивляются координации по вопросам военных закупок. Заключая двусторонние договора и сохраняя национальный контроль над отраслью, эти страны подрывают дорожную карту Европы по обороне.

Издание считает, что перевооружение стало для ЕС "проверкой на жизнеспособность" для коллективной обороны. При этом неравномерное планирование перевооружения ослабляет безопасность Европы и западный альянс. Сообщается также, что неспособность к единому перевооружению и разрозненность привели к низкой уверенности европейцев в оборонных способностях Евросоюза.

Ранее издание сообщало, что план перевооружения ЕС столкнулся с трудностями, так как власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса испытывают проблемы в вопросах координации действий в рамках реализации плана, отмечает "РИА Новости".

