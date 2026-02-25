BAE Systems продемонстрировала первую ББМ CV-9035 Mk.4 ВС Словакии

ЦАМТО, 24 февраля. На предприятии подразделения BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике (Швеция) состоялась официальной церемонии выкатки первой ББМ CV-9035 Mk.4, предназначенной для ВС Словакии.

В мероприятии, состоявшемся 20 февраля, принял участие министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Как сообщается, первые из 152 заказанных бронемашин сошли с конвейера BAE Systems во второй половине 2025 года и в настоящее время проходит комплексные испытания в Швеции. Проведенная презентация является символическим мероприятием и важным моментом программы поставки CV-90, реализуемой в рамках двустороннего межправительственного соглашения, поскольку является одним из крупнейших проектов модернизации ВС Словакии за последние десятилетия.

На церемонии присутствовали представители словацких компаний-партнеров, участвующих в производстве и поставке бронемашин. На долю производителей из Словакии приходится более 40% от общей стоимости контракта. В число поставщиков входят около 30 словацких компаний, включая Hrinovske Strojarne, Konstrukta-Defense, MSM Land Systems, S.M.S. spol sro, STV Machinery и ThyssenKrupp Rothe Erde Slovakia. Ожидается, что сотрудничество позволит повысить надежность поставок, усилить национальную промышленность и возможности ее участия в перспективных программах, связанных с CV-90.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку в рамках межправительственного соглашения 152 ББМ CV-9035 Mk.4 Министерство обороны Словакии заключило с компанией BAE Systems в декабре 2022 года. Стоимость продажи составляет 1,37 млрд. долл. (1,3 млрд. евро). CV-90 будут производиться и поставляться в семи конфигурациях в сотрудничестве со словацкой промышленностью.

Из 152 бронемашин 122 ед. будут поставлены в варианте БМП. Остальные машины будут поставлены в вариантах машины управления, разведывательной машины, борьбы с танками, самоходного миномета, инженерной машины, БРЭМ. Контракт также предусматривает поставку системы обучения и тренажеров. Кроме того, ВС Словакии рассматривают возможность закупки версии CV-90-120, вооруженной 120-мм пушкой.

Согласно планам, 19 машин CV-90 будут собраны в Швеции, а 133 ед. – в Словакии. Поставки техники в Словакию планируется начать в третьем квартале 2027 года и завершить до конца 2029 года.

Новые гусеничные боевые бронированные машины войдут в состав перспективной тяжелой механизированной бригады, которая должна быть сформирована в рамках обязательств Словакии перед союзниками по НАТО. Они заменят устаревшие БМП BVP-1, BVP-2, BVP-M, БРМ BPsV "Сватава" и др.

CV-9035 Mk.4 представляет собой новейшую версию ББМ, которая в словацкой конфигурации оснащена 35-мм автоматической пушкой Bushmaster-3 и усовершенствованной системой управления огнем. Она получит систему активной защиты, ПУ противотанковых управляемых ракет, улучшенную баллистическую и противоминную защиту, двигатель мощностью до 1000 л.с. Возможна интеграция новых датчиков и систем вооружения в соответствии с требованиями заказчика.