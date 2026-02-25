Ростех поставил в войска зенитные ракеты для "Панцирей"

ЦАМТО, 24 февраля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в преддверии Дня защитника Отечества поставил Минобороны России очередную партию ЗУР для комплексов семейства "Панцирь".

В войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата.

ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" позволяют увеличить боекомплект в направляющих пусковых установок с 12 до 48 ракет. При этом количество средств поражения может варьироваться в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ЗУР.

"Зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь" – одни из наиболее эффективных систем в своем классе. Они надежно защищают российское небо и подтверждают свои характеристики в реальных условиях. На их счету уничтожение сложных целей, в том числе поражение ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM. При этом сегодня, наряду со стандартными ракетами, для комплекса применяются и новые мини-ЗУР по широкой номенклатуре целей, в том числе и по малоразмерным беспилотным летательным аппаратам", – сказали в Госкорпорации Ростех.

ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".