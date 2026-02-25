Войти
ЦАМТО

Ростех поставил в войска зенитные ракеты для "Панцирей"

400
0
0
ЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК "Панцирь-С1".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

ЦАМТО, 24 февраля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех в преддверии Дня защитника Отечества поставил Минобороны России очередную партию ЗУР для комплексов семейства "Панцирь".

В войска отгружены как стандартные ракеты, так и зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата.

ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" позволяют увеличить боекомплект в направляющих пусковых установок с 12 до 48 ракет. При этом количество средств поражения может варьироваться в зависимости от комбинации между штатными зенитными управляемыми ракетами и мини-ЗУР.

"Зенитные ракетные комплексы семейства "Панцирь" – одни из наиболее эффективных систем в своем классе. Они надежно защищают российское небо и подтверждают свои характеристики в реальных условиях. На их счету уничтожение сложных целей, в том числе поражение ракет ATACMS и Storm Shadow, а также победа в дуэли с высокоскоростной HARM. При этом сегодня, наряду со стандартными ракетами, для комплекса применяются и новые мини-ЗУР по широкой номенклатуре целей, в том числе и по малоразмерным беспилотным летательным аппаратам", – сказали в Госкорпорации Ростех.

ЗУР ближнего перехвата для "Панцирей" предназначены для борьбы с широким спектром целей в ближней зоне. Ранее в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики изделий, а также правильность реализованных в них технических решений.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.02 18:33
  • 1
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей
  • 25.02 17:29
  • 14661
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.02 13:37
  • 2
Второй самолет ЛМС-901 Байкал с двигателем ВК-800СМ начал полеты
  • 25.02 12:39
  • 1
«Лондон приближает ядерную войну». Британия допустила появление войск на Украине
  • 25.02 10:03
  • 211
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 25.02 03:42
  • 23
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 25.02 01:14
  • 0
Комментарий к "Запад: агрессивные планы"
  • 25.02 00:36
  • 3
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»