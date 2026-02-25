Войти
Группировка "Север" использует усовершенствованные комплексы РЭБ

Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

РИА Новости: ВС России используют комплексы РЭБ с большим радиусом действия

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 фев - РИА Новости. Расчёты РЭБ 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" используют усовершенствованные комплексы РЭБ с радиусом действия в десятки километров, сообщили РИА Новости командир батальона с позывным "Мобила".

"В ходе работы используются усовершенствованные комплексы подавления и разведки с радиусом действия в десятки километров. Специалисты оперативно определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы, а также перехватывают изображение с очков оператора FPV-дрона ВСУ", - сообщил "Мобила".

Он пояснил, что благодаря этому удаётся установить точное положение БПЛА в квадрате контроля, подобрать оптимальную частоту помех и подавить его в безопасном районе.

"Таким образом, операторы нейтрализуют не только FPV-дроны, но и БПЛА-ретрансляторы ещё на подлёте к особо важным объектам. Специалисты РЭБ в первую очередь обеспечивают безопасность гражданского населения и инфраструктуры населенных пунктов", - пояснил комбат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
