Армия нового времени: как СВО трансформировала Вооруженные силы России

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Создание войск беспилотных систем, новых военных округов и ядерных подводных дронов — подводим итоги масштабной перестройки ВС РФ к 2026 году

Специальная военная операция стала катализатором масштабных изменений в Вооруженных силах России. Армия и флот прошли серьезную трансформацию: от адаптации к реальным условиям боевых действий — к пересмотру структуры и тактики, а также к значительному наращиванию производства вооружения и военной техники. О том, каким стал новый облик Вооруженных сил и какие изменения произошли в системе военного строительства, — в материале «Известий».

Что изменилось в ВС РФ с начала спецоперации

Значительные изменения коснулись структуры Вооруженных сил России. В феврале 2024 года президент Владимир Путин своим указом разделил Западный военный округ (ЗВО) на Московский и Ленинградский военные округа. Это стало ответной реакцией на вступление в НАТО Финляндии, из-за чего увеличилась непосредственная граница с Североатлантическим блоком.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Источник изображения: iz.ru

В то же время в состав Южного военного округа вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Повышенное внимание теперь уделяется и Арктике, которая становится ареной нового противостояния с Западом.

Произошли изменения и на уровне способов ведения боевых действий. На смену полноценным войсковым операциям пришла тактика мобильных штурмовых групп. Использование багги, квадроциклов и кроссовых мотоциклов позволило бойцам мгновенно преодолевать открытые участки, становясь «невидимыми» для артиллерии противника.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Источник изображения: iz.ru

В 2025 году структуру Вооруженных сил пополнили войска беспилотных систем (ВБС). Это решение продиктовано самой жизнью: на линии соприкосновения дроны теперь выполняют до 80% огневых задач. Формирование нового рода войск с собственной вертикалью управления завершится в 2026 году, что сделает Российскую армию первой в мире, официально закрепившей беспилотный статус на таком уровне.

Говоря о дронах, стоит отметить и применение наземных беспилотных систем. Логистика, минирование местности, мобильные огневые точки, вывоз раненых — это лишь небольшая часть тех задач, которые уже сейчас могут решать роботизированные средства.

Какие новые виды вооружения появились в России

Более 190 образцов техники было модернизировано с учетом боевого опыта. Средства ПВО научились сбивать ракеты Storm Shadow и ATACMS, военные автомобили оснастили дополнительным бронированием, бронетехника получила пассивную и активную защиту от дронов.

Фото: Global Look Press/MOD Russia

Источник изображения: iz.ru

В 2024 году Вооруженные силы начали применять новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Пусковая установка выполнена на базе танка Т-72Б3 и имеет 15 направляющих для ракет с термобарическим зарядом. Дальность действия по сравнению с предшественником (ТОС-2 «Тосочка») ощутимо увеличилась при сохранении боевой мощи зажигательных боеприпасов.

Знаковой вехой стало появление ракетной системы «Орешник». После первого применения в ноябре 2024 года комплекс пошел в серию. К концу 2025 года уже была сформирована первая бригада, а подразделения системы развернуты в том числе и в Белоруссии.

Истребитель пятого поколения Су-57 участвует в боях с первого года спецоперации, заявляли официальные российские лица. Недавно Воздушно-космическим силам России была передана новая партия этих самолетов с улучшенными возможностями и усовершенствованным комплексом вооружения. Они могут применять новейшие компактные крылатые ракеты дальнего действия Х-69, которые адаптированы для размещения во внутренних отсеках и предназначены для ударов на дальность до 400 км. Кроме того, Су-57 может нести управляемые авиабомбы «Гром» с дальностью полета до 120 км.

Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко

Источник изображения: iz.ru

17 декабря 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что первый полк, оснащенный зенитными ракетными комплексами С-500, заступил на боевое дежурство. Эта система не только обеспечивает защиту от любых воздушных целей — самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет малой дальности, но и может сбивать цели в ближнем космосе. В ходе спецоперации в войсках появились новые типы высокомобильных самоходных артиллерийских установок «Мальва» и «Гиацинт-К». Новые САУ оснащены современными навигационными системами и цифровыми системами управления артиллерийским огнем.

Как за время СВО изменился флот

Серьезные изменения за прошедшие четыре года претерпел и Военно-морской флот России. В 2022 году Азовское море снова стало внутренней российской акваторией. Силы ВМФ провели разминирование вод, и в первую очередь крупнейшего на побережье порта Мариуполь. В составе Черноморского флота сформирован Азовский военно-морской район.

Поскольку с осени 2022 года значительный участок линии боевого соприкосновения проходит по реке Днепр от пригородов Запорожья до выхода в Черное море, для действий на реке и в прибрежных водах Северо-Западной Украины создана Днепровская речная флотилия.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Источник изображения: iz.ru

Части морской пехоты России очередной раз показали свое мужество и героизм, в результате чего все соединения получили почетное гвардейское звание. Морпехи переходят на дивизионный уровень. В декабре прошлого года уже сформированы две дивизии — 120-я в составе Балтийского флота и 55-я в составе Тихоокеанского. На этих и будущих дивизиях морской пехоты (а в планах развертывание еще трех) лежит ответственность за оборону таких отдаленных территорий, как, например, полуостров Камчатка, Калининградский эксклав, Курильские острова и отдаленные территории Арктики.

В целом все силы флота получили огромный практический опыт в нанесении ракетных ударов — с надводных кораблей, подводных лодок, береговых ракетных комплексов и силами морской авиации.

Важный опыт морские соединения получили в противовоздушной и противороботовой обороне. Силы ВМФ научились бороться с реальными противокорабельными ракетами стран НАТО, беспилотниками и безэкипажными боевыми катерами в условиях постановки противником радиоэлектронных помех.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Источник изображения: iz.ru

Одновременно в состав сил флота поступили отечественные БПЛА и безэкипажные катера для поражения различных целей, ведения разведки, освещения среды и доставки грузов.

На вооружение ВМФ были приняты и носители подводных аппаратов — АПЛ «Белгород» и «Хабаровск». Предполагается, что они смогут перевозить в том числе и новейший подводный беспилотник «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. В прошлом году сообщалось об успешных испытаниях системы.

Одновременно идет активное строительство специальных судов для океанографических исследований, на борту которых размещаются как обитаемые, так и необитаемые подводные аппараты. В рамках усиления подводных сил несколько новых подлодок ежегодно пополняют состав флотов России.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В 2025 году Северный флот пополнил первый боевой ледокол «Иван Папанин». Такие корабли будут иметь важное значение в возможном противостоянии в Арктике. Мощь Северного флота будет усилена в текущем году модернизированным атомным ракетным крейсером «Адмирал Нахимов».

Армия России образца 2026 года — больше не тяжеловесная структура прошлого. Это высокотехнологичный организм, где цифровое управление, искусственный интеллект в беспилотниках и гиперзвуковая мощь сочетаются с бесценным опытом тысяч солдат и офицеров.


Дмитрий Корнев

Дмитрий Болтенков

