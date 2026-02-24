Орбитальная станция «Мир». Взгляд изнутри

20 февраля этого года исполнилось 40 лет со дня запуска в космос первой в истории многомодульной космической станции. Впервые в космосе был создан сложный «конструктор» из нескольких модулей, которые стыковались прямо на орбите и образовали полноценный исследовательский комплекс.

Источник: Валерий Агеев

Она проработала 15 лет, 1 месяц и 2 дня, в том числе в течение 9 лет, 11 месяцев и 20 дней непрерывно в пилотируемом режиме, перейдя 27 августа 1999 года в автоматический режим после отключения компьютера «Мира».

Первый экипаж в лице Владимира Соловьёва и Леонида Кизима прибыл на станцию 13 марта 1986 года, а всего на борту станции побывали 104 космонавта (в том числе 62 иностранца) из 12 стран мира. С ней состыковались 95 космических кораблей типа «Союз» и «Прогресс».

За время эксплуатации станции было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, а также 78 выходов в открытый космос общей продолжительностью 330 часов 8 минут. Всего станция «Мир» совершила 86 331 виток вокруг Земли. Собственником станции с 1991 года была РКК «Энергия». С момента запуска и до сведения с орбиты на обслуживание станции «Мир» было выделено более 4,2 млрд. долларов США. Именно опыт «Мира» во многом сделал возможным создание Международной космической станции.

21 февраля этого года в Москва, на ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация» состоялась лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри», посвященная этому событию. Лекция проводилась в партнёрстве с Научно-просветительским проектом «Мы верим в космос».

На встрече присутствовал лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Васильевич Авдеев, который провёл на «Мире» в общей сложности более двух лет. Он видел легендарную станцию не на фотографиях, а изнутри.

Также Авдеев рассказал о жизни на станции, о том, с какими трудностями сталкивались экипажи, как принимались решения в критических ситуациях.

Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри». Источник: Валерий Агеев

Участники встречи осмотрели планшетную историко-документальную и художественную экспозицию в рамках культурно-выставочного образовательного проекта «НА УЛИЦЕ «МИРА» (куратор Дмитрий Ярошевский), приуроченного к 40-летнему юбилею запуска первого модуля орбитальной космической станции «Мир».

Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри». Источник: Валерий Агеев

Особенный интерес вызвал конверт 1992 года с гашениями первого космического полета в истории уже независимой России – «СНГ-Германия», а также американский и российский конверты с изображением ОС «Мир», погашенные календарными штемпелями Хьюстона (США) и г. Королёва (где располагался ЦУП) в печально памятный день сведения станции с орбиты 23 марта 2001 года. При этом на российском конверте имеется специальный памятный штемпель с душещипательной надписью, в которой слышится сама история: «Прощай, станция «Мир!».

Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри». Источник: Валерий Агеев

Отличилась в этот раз и известная группа художников-космистов «Созвездие видений. В, частности, руководитель арт-проекта «Мост в космос» Юрий Алексеев предоставил для проведения лекции модели станции «Мир» и станции «Салют-7» в масштабе 1:144 работы известного стендового моделиста Тимофея Главатских (г. Москва) и модель космического корабля «Восток» в масштабе 1:35 работы Дмитрия Кутергина (г. Москва).

Художественная часть экспозиции представлена работой «Совместный полёт» Сергея Крайнева (г.Энгельс Саратовской области) и картиной «Будни «Мир»а Сергея Демиденко (г. Данков, Липецкая область) с автографом самого художника.

Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри». Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев