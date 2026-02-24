Войти
Валерий Агеев

Орбитальная станция «Мир». Взгляд изнутри

512
0
+1
Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри»
Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри».
Источник изображения: Валерий Агеев

20 февраля этого года исполнилось 40 лет со дня запуска в космос первой в истории многомодульной космической станции. Впервые в космосе был создан сложный «конструктор» из нескольких модулей, которые стыковались прямо на орбите и образовали полноценный исследовательский комплекс.


Источник: Валерий Агеев

Она проработала 15 лет, 1 месяц и 2 дня, в том числе в течение 9 лет, 11 месяцев и 20 дней непрерывно в пилотируемом режиме, перейдя 27 августа 1999 года в автоматический режим после отключения компьютера «Мира».

Первый экипаж в лице Владимира Соловьёва и Леонида Кизима прибыл на станцию 13 марта 1986 года, а всего на борту станции побывали 104 космонавта (в том числе 62 иностранца) из 12 стран мира. С ней состыковались 95 космических кораблей типа «Союз» и «Прогресс».

За время эксплуатации станции было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, а также 78 выходов в открытый космос общей продолжительностью 330 часов 8 минут. Всего станция «Мир» совершила 86 331 виток вокруг Земли. Собственником станции с 1991 года была РКК «Энергия». С момента запуска и до сведения с орбиты на обслуживание станции «Мир» было выделено более 4,2 млрд. долларов США. Именно опыт «Мира» во многом сделал возможным создание Международной космической станции.

21 февраля этого года в Москва, на ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация» состоялась лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри», посвященная этому событию. Лекция проводилась в партнёрстве с Научно-просветительским проектом «Мы верим в космос».

На встрече присутствовал лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Сергей Васильевич Авдеев, который провёл на «Мире» в общей сложности более двух лет. Он видел легендарную станцию не на фотографиях, а изнутри.

Также Авдеев рассказал о жизни на станции, о том, с какими трудностями сталкивались экипажи, как принимались решения в критических ситуациях.


Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри».
Источник: Валерий Агеев

Участники встречи осмотрели планшетную историко-документальную и художественную экспозицию в рамках культурно-выставочного образовательного проекта «НА УЛИЦЕ «МИРА» (куратор Дмитрий Ярошевский), приуроченного к 40-летнему юбилею запуска первого модуля орбитальной космической станции «Мир».


Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри».
Источник: Валерий Агеев

Особенный интерес вызвал конверт 1992 года с гашениями первого космического полета в истории уже независимой России – «СНГ-Германия», а также американский и российский конверты с изображением ОС «Мир», погашенные календарными штемпелями Хьюстона (США) и г. Королёва (где располагался ЦУП) в печально памятный день сведения станции с орбиты 23 марта 2001 года. При этом на российском конверте имеется специальный памятный штемпель с душещипательной надписью, в которой слышится сама история: «Прощай, станция «Мир!».


Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри».
Источник: Валерий Агеев

Отличилась в этот раз и известная группа художников-космистов «Созвездие видений. В, частности, руководитель арт-проекта «Мост в космос» Юрий Алексеев предоставил для проведения лекции модели станции «Мир» и станции «Салют-7» в масштабе 1:144 работы известного стендового моделиста Тимофея Главатских (г. Москва) и модель космического корабля «Восток» в масштабе 1:35 работы Дмитрия Кутергина (г. Москва).

Художественная часть экспозиции представлена работой «Совместный полёт» Сергея Крайнева (г.Энгельс Саратовской области) и картиной «Будни «Мир»а Сергея Демиденко (г. Данков, Липецкая область) с автографом самого художника.


Лекция-встреча «Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри».
Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев

Права на данный материал принадлежат Валерий Агеев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
Энергия РКК
Проекты
ИТ
Салют ОрС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"