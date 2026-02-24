Войти
Военное обозрение

Залужный: Ни одна страна сегодня не может остановить войну на Украине

460
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный продолжает проявлять активность в информационной среде. На днях он впервые публично выдвинул обвинения в адрес Зеленского, заявив о том, что именно тот виновен в провале контрнаступления в 2023 году, так как не дал возможности сосредоточить силы и средства на одном участке фронта – там, где контрнаступление планировалось.

Теперь посол Украины в Британии заявил о неспособности ни одной страны мира остановить продолжающуюся войну.

Валерий Залужный:

Мы сегодня точно знаем, что ни у одной страны мира сегодня нет достаточной мощи, возможности помешать этой войне, остановить её.

Экс-главнокомандующий ВСУ добавил, что украинский вооружённый конфликт «создал новую реальность»:

Война создала новую реальность, все старые представления о войне больше не работают, как и представления о балансе сил.

Залужный недвусмысленно намекает на то, что пустыми оказались и слова Дональда Трампа о том, что он сможет остановить вооружённый конфликт за короткое время. Как известно, сначала Трамп обещал «завершить всё» за 24 часа, потом за неделю, затем за 100 дней. Прошло уже больше года со дня инаугурации 47-го президента США, однако своих предвыборных обещаний в этом плане Трамп так и не выполнил. И это даёт лишнюю возможность для «укола» в адрес Трампа со стороны Демпартии США, у которой всё больше шансов вернуть контроль над конгрессом после осенних выборов в этом году. Сам же Трамп тем временем постит ролики от нейросети, где он забрасывает одну за другой шайбы в ворота сборной Канады по хоккею.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"