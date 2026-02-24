Залужный: Ни одна страна сегодня не может остановить войну на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный продолжает проявлять активность в информационной среде. На днях он впервые публично выдвинул обвинения в адрес Зеленского, заявив о том, что именно тот виновен в провале контрнаступления в 2023 году, так как не дал возможности сосредоточить силы и средства на одном участке фронта – там, где контрнаступление планировалось.

Теперь посол Украины в Британии заявил о неспособности ни одной страны мира остановить продолжающуюся войну.

Валерий Залужный:

Мы сегодня точно знаем, что ни у одной страны мира сегодня нет достаточной мощи, возможности помешать этой войне, остановить её.

Экс-главнокомандующий ВСУ добавил, что украинский вооружённый конфликт «создал новую реальность»:

Война создала новую реальность, все старые представления о войне больше не работают, как и представления о балансе сил.

Залужный недвусмысленно намекает на то, что пустыми оказались и слова Дональда Трампа о том, что он сможет остановить вооружённый конфликт за короткое время. Как известно, сначала Трамп обещал «завершить всё» за 24 часа, потом за неделю, затем за 100 дней. Прошло уже больше года со дня инаугурации 47-го президента США, однако своих предвыборных обещаний в этом плане Трамп так и не выполнил. И это даёт лишнюю возможность для «укола» в адрес Трампа со стороны Демпартии США, у которой всё больше шансов вернуть контроль над конгрессом после осенних выборов в этом году. Сам же Трамп тем временем постит ролики от нейросети, где он забрасывает одну за другой шайбы в ворота сборной Канады по хоккею.