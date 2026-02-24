Войти
Lenta.ru

Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания

644
1
+3
Кадр: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости
Кадр: Пресс-служба Минпромторга / РИА Новости.

Третий летный образец «Байкала» совершил первый полет

Третий летный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 успешно прошел первые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий летный) совершил успешный первый испытательный полет», — говорится в сообщении ведомства.

Первый полет «Байкала» произошел в ходе испытаний на аэродроме «УЗГА» в Екатеринбурге. Он длился всего 10 минут. За это время самолет набрал скорость до 190 километров в час, сделал круг, а затем успешно приземлился.

Перед началом испытаний инженеры исправили недочеты в чертежах кабины экипажа, опор шасси и крыльев воздушного судна. Это должно повысить эргономичность и летные качества «Байкала».

Ранее сообщалось, на какие самолеты будут устанавливать турбовинтовые двигатели ВК-800. Среди них оказались самолет «Байкал», учебно-тренировочный УТС-800, чешский L-410 и российско-белорусский «Освей».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
L-410
Проекты
ВК-800
1 комментарий
№1
24.02.2026 14:43
Ура! Не прошло и десяти лет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"