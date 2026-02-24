Источник изображения: topwar.ru

Новый украинский министр обороны Михаил Федоров пообещал решить накопившиеся в ВСУ проблемы без ущерба для обороноспособности. Чтобы этого добиться, глава Минобороны Украины анонсировал «комплексную» реформу мобилизации.

Такое заявление чиновник сделал в своем Telegram-канале.

Федоров написал:

Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации.

При этом он не приводит никаких подробностей по поводу того, что конкретно планируется предпринять.

Ранее некоторые из депутатов Верховной рады заявляли, что уже в следующем месяце парламентарии могут приступить к рассмотрению законопроектов об ужесточении наказаний для уклонистов и дезертиров.

О том, что мобилизация на Украине зашла в тупик, немало говорилось как в украинских, так и в зарубежных СМИ. Среди сотрудников ТЦК, как там называют военкоматы, наблюдается разгул коррупции и беззакония. Нарушения происходят в таких масштабах, что скрывать их стало невозможно. Решить проблему не помогают даже видеорегистраторы, которые с недавних пор обязаны носить сотрудники ТЦК.

А интернет просто наводнен кадрами силовых захватов украинскими военкомами мужчин призывного возраста. Их ловят в общественных местах и силой затаскивают в микроавтобусы – эту практику на Украине уже стали называть «бусификацией».

Несмотря на эти жесткие меры, решить проблему дефицита личного состава в подразделениях ВСУ не удается. Более того, украинские командиры жалуются на низкие мотивацию и качество подготовки поступающего пополнения.