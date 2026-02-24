Швейцария поставки Patriot оплатила, США оставили её без денег и без ЗРК

Источник изображения: topwar.ru

Власти Швейцарии заявили, что решение американской администрации по поводу зенитных ракетных комплексов Patriot «нуждается в серьёзном обсуждении». Речь идёт о том, что Вашингтон на неопределённый срок отложил поставки в Швейцарию пяти батарей «Пэтриотов», заявив о том, что пока они «нужнее Украине». Решение американской стороной принималось на фоне многочисленных запросов со стороны Киева – когда киевский режим просил новые комплексы и ракеты к ним «для противодействия российским атакам на энергетическую инфраструктуру».

Швейцарские власти настолько «самостоятельны», что сначала промолчали даже при учёте того, что поставки американских ЗРК оплатили. Однако теперь вдруг, почесав затылки, решили, что нужно «подумать о диверсификации поставок». Без претензий к США, конечно.

Стало известно, что Швейцария теперь рассматривает вариант с поставкой франко-итальянских ЗРК SAMP/T. Обращение от официального Берна производителям уже поступило, однако ответ компании Швейцарию не особенно обрадовал. Там заявили, что если Швейцария разместит свой заказ сегодня, то первые ЗРК SAMP/T она получит лишь к 2029 году.

Источник изображения: topwar.ru

Швейцарские власти пытаются «поторопить» производителя зенитных ракетных комплексов, однако и там говорят о том, что «есть контрактный пакет, который предусматривает поставку ЗРК для Украины». Мол, подождите – вам всё равно спешить некуда…