Войти
Военное обозрение

Швейцария поставки Patriot оплатила, США оставили её без денег и без ЗРК

436
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Швейцарии заявили, что решение американской администрации по поводу зенитных ракетных комплексов Patriot «нуждается в серьёзном обсуждении». Речь идёт о том, что Вашингтон на неопределённый срок отложил поставки в Швейцарию пяти батарей «Пэтриотов», заявив о том, что пока они «нужнее Украине». Решение американской стороной принималось на фоне многочисленных запросов со стороны Киева – когда киевский режим просил новые комплексы и ракеты к ним «для противодействия российским атакам на энергетическую инфраструктуру».

Швейцарские власти настолько «самостоятельны», что сначала промолчали даже при учёте того, что поставки американских ЗРК оплатили. Однако теперь вдруг, почесав затылки, решили, что нужно «подумать о диверсификации поставок». Без претензий к США, конечно.

Стало известно, что Швейцария теперь рассматривает вариант с поставкой франко-итальянских ЗРК SAMP/T. Обращение от официального Берна производителям уже поступило, однако ответ компании Швейцарию не особенно обрадовал. Там заявили, что если Швейцария разместит свой заказ сегодня, то первые ЗРК SAMP/T она получит лишь к 2029 году.

Источник изображения: topwar.ru

Швейцарские власти пытаются «поторопить» производителя зенитных ракетных комплексов, однако и там говорят о том, что «есть контрактный пакет, который предусматривает поставку ЗРК для Украины». Мол, подождите – вам всё равно спешить некуда…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Швейцария
Продукция
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"