Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах

ВС РФ используют спаренные пулеметы и зенитные установки для борьбы с БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Крупнокалиберные пулеметы, спаренные пулеметы ПКТ калибра 7,62 и зенитные установки ЗУ-23-2 наиболее эффективны при борьбе с украинскими ударными беспилотниками дальнего действия, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Сидор.

"Наиболее эффективное оружие для уничтожения БПЛА дальнего действия - это непосредственно у нас мобильные огневые группы на крупнокалиберном пулемете, мобильные огневые группы ЗУ-23-2. И так же спаренные пулеметы у нас есть, ПКТ 7,62 миллиметра", - сказал он.