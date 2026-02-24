Войти
РИА Новости

Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах

512
0
-1
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ВС РФ используют спаренные пулеметы и зенитные установки для борьбы с БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Крупнокалиберные пулеметы, спаренные пулеметы ПКТ калибра 7,62 и зенитные установки ЗУ-23-2 наиболее эффективны при борьбе с украинскими ударными беспилотниками дальнего действия, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Сидор.

"Наиболее эффективное оружие для уничтожения БПЛА дальнего действия - это непосредственно у нас мобильные огневые группы на крупнокалиберном пулемете, мобильные огневые группы ЗУ-23-2. И так же спаренные пулеметы у нас есть, ПКТ 7,62 миллиметра", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 20:49
  • 14645
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.02 19:47
  • 2
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 24.02 19:40
  • 1
Военкор: Считаю полезным поставить Ирану С-400 и С-500
  • 24.02 17:39
  • 0
Запад: агрессивные планы
  • 24.02 16:06
  • 1
В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0
  • 24.02 15:49
  • 1
Комментарий к "О чем думал Советский Союз, наблюдая за операцией "Буря в пустыне"? (We Are The Mighty, США)"
  • 24.02 15:30
  • 1
Создатель нейросети, используемой для захвата Мадуро, вызван в Пентагон
  • 24.02 15:20
  • 1
Если Россия нападет в 3:00. Интервью с главой федеральной канцелярии Торстеном Фраем (Die Welt, Германия)
  • 24.02 15:10
  • 1
«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»
  • 24.02 14:57
  • 1
"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО
  • 24.02 14:43
  • 1
Новый образец самолета «Байкал» успешно прошел первые испытания
  • 24.02 14:21
  • 4
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 24.02 11:28
  • 1
Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»
  • 24.02 05:17
  • 0
Комментарий к "Европа испытает "невообразимые страдания": мрачное предупреждение немецкого генерала на фоне угрозы третьей мировой войны со стороны Путина (The Sun, Великобритания)"
  • 24.02 04:15
  • 0
Комментарий к "Провал Leopard 2: почему лучший танк в мире не справляется с задачами на Украине (National Security Journal, США)"