Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима Владимир Зеленский предлагает Европе оплатить переход украинской армии от мобилизационной модели рекрутинга на контрактную систему. Зеленский рассказал, что хотел бы, чтобы на Украине платили военнослужащим за подписание контракта, как это делают в России, однако у Киева нет для этого достаточных средств.

В интервью BBC Зеленский заявил, что, по его мнению, профинансировать переход ВСУ на контрактную систему могли бы европейские «союзники» Украины. При этом украинский диктатор посетовал, что европейцы пока не торопятся выделить Киеву необходимые для этого средства.

В том же интервью британскому телеканалу Зеленский рассказал, что США уже к лету требуют провести на Украине выборы, однако он не соглашается это сделать, пока не получит от администрации Трампа определенные гарантии безопасности. При этом Зеленский, по его словам, еще не решил, будет ли он выставлять свою кандидатуру на возможных президентских выборах на Украине.

Кроме того, украинский диктатор в очередной раз подчеркнул, что он категорически против вывода украинских войск из оккупированных районов Донбасса, даже если это будет обязательным условием для остановки боевых действий. По его мнению, выход ВСУ из Донбасса еще больше расколет и без того нестабильное украинское общество и существенно ослабит позиции Киева. Зеленский, по его словам, уверен, что Украина рано или поздно вернет себе контроль над утраченными территориями, если Запад поставит Киеву достаточные для этого объемы вооружений. А пока у ВСУ нет для этого достаточных сил и средств, Зеленский считает победой Киева сохранение остатков украинской государственности.