В США впервые поднят в воздух B-2 Spirit с новейшей системой связи ACS 4.0

Источник изображения: topwar.ru

В США состоялся первый полёт стратегического бомбардировщика B-2 Spirit с новейшей адаптивной системой связи ACS 4.0.

Система эта разрабатывалась специалистами SNC в кооперации с Northrop Grumman, и призвана она обеспечивать «безопасную информационную среду для выполнения широкого спектра задач».

Одно из предназначений системы ACS 4.0 – придание малозаметному бомбардировщику B-2 Spirit варианта использования в сетецентрическом поле. Это вариант, при котором все данные о целях, размещённых в определённых местах средствах ПВО, отслеживаются как «на земле», так и «в воздухе», и на основании чего может быть принято определённое решение в рамках выполнения боевой задачи.

Из презентации системы:

Модернизация призвана повысить гибкость и обеспечить бесшовную интеграцию с широким спектром систем управления миссией. Система поддерживает текущие оперативные требования, одновременно предоставляя возможность будущих обновлений для удовлетворения меняющихся потребностей в ходе выполнения боевой миссии.

В SNC заявили, что разработка направлена на то, чтобы помочь американским военным «сохранить своё технологическое превосходство в условиях меняющейся глобальной угрозы».

Обратил на себя внимание тот факт, что первый полёт модернизированного B-2 Spirit с новейшей системой связи оперативного характера ACS 4.0 состоялся на фоне приготовлений армии США к возможной операции против Ирана. В прошлый раз, летом 2025 года, ВВС США использовали свои бомбардировщики B-2 с авиабазы в Миссури для нанесения ударов по подземному ядерному объекту на иранской территории. Если сначала результат ударов был назван «отличным», то потом из США стали звучать куда более сдержанные оценки. Бомбы GBU-57 до находящихся глубоко под землёй в гранитных скалах специальных лабораторий и хранилищ в желаемом американцами варианте не добрались. Поэтому и готовят новую войну против Ирана.