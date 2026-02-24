"Революция уже началась" С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО

С какой угрозой столкнулись бойцы в зоне СВО

Дроны стали доминирующим фактором на поле боя. Превосходство в “малом небе” определяет исход и отдельных боев, и крупных операций, и даже целых кампаний. При этом беспилотная авиация развивается очень динамично — то, что было актуально вчера, уже завтра может потерять всякий смысл. О том, какие происходят перемены и что придумывают инженеры в ближнем тылу, — в материале РИА Новости.

Больше творчества

“Для меня это не было чем-то неожиданным. Я сам отсюда, жена тоже, так что мое решение для нее сюрпризом не стало”, — говорит боец 60-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Карат. Он из Светлодарска. Сейчас работает в лаборатории БПЛА, созданной при подразделении.

Войну в Донбассе встретил еще подростком.

“Когда мне было 13, отец, старший брат и старшая сестра уже служили”, — вспоминает он.

В 2014-м удержать город не удалось, и семья оказалась разделена — те, кто присоединился к ополчению, покинули родные места. Воссоединились лишь в конце 2015-го.

“Брат уходил 17-летним пацаном, а встретил я его уже сильно повзрослевшим за эти полтора года— с бородой, в разгрузке”, —рассказывает Карат.

После школы он поступил в Московский авиационный институт. На первом же курсе устроился на работу — занимался большой беспилотной авиацией.

“Это было очень круто, но скучно. Там у каждого свой маленький кусочек. Можно, грубо говоря, всю жизнь стойку шасси рисовать. А мне хотелось самому собирать, щупать, видеть, как это действует”, — объясняет боец.

Он перешел на предприятие, где делали малые беспилотники. Дорос до ведущего инженера. А потом призвали на срочную. Но Карат предпочел подписать контракт.

“Конечно, я выбрал фронт. Тут проще узнать актуальные потребности солдат, быстрее адаптируешься к реалиям, — подчеркивает инженер. — В компании большой временной лаг. Делаешь то, что было актуально, условно, полгода назад. Но за это время порой многое меняется”.

"Взлететь легко"

Карат с сослуживцами готовят для передовой и “крылья”, и квадрокоптеры для разведки, и ударные FPV-дроны, и БПЛА самолетного типа.

“Ситуации на позициях бывают разные — из-за погоды, радиоэлектронной борьбы. Поэтому готовим и борты, и комплекты связи для них. Проверяем, облетываем и отправляем на передовую. Это рутина, поэтому лучшая похвала здесь — когда расчетам на месте не приходится ничего менять, просто взлетел и работаешь”, — отмечает собеседник РИА Новости.

Созданный Каратом планер в разобранном виде. Источник: © РИА Новости / Давид Нармания

Однако новые модели часто требуют более серьезной доработки. Так, у одного из беспилотников самолетного типа планер оказался маловат.

“Если мы возьмем маленький самолет, прикрутим на него огромный двигатель, он будет слишком тяжелый, неуправляемый и так далее, — объясняет инженер. — Опять же нам нужны определенная подъемная сила, скорость. Все должно быть сбалансировано”.

Пришлось взять модель и масштабировать ее.

“Первый борт взлетел, но в авиации подняться в воздух гораздо проще, чем сесть. И вот с этим возникли проблемы. Но ничего, уже третий экземпляр приземлился мягко”, — рассказывает Карат.

Военнослужащий расчета БПЛА отряда "Т" Добровольческого корпуса в Суджанской области Курской области. Источник: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Эксперименты продолжаются — пока усилиями небольшой лаборатории. Основной упор делается на многоразовости бортов, оснащении их более совершенными камерами.

Сам планер печатается на 3D-принтере 21 час, однако, по мнению Карата, если конструкция хорошо себя зарекомендует, то гораздо более многообещающие перспективы откроются при использовании композитных материалов. Это уже задача не для одной лаборатории.

Ключевое, по его словам, преимущество сделанного собственными руками дрона — гибкость в применении. Карат хорошо понимает возможности техники и способен адаптировать ее к любым задачам подразделения.

Будущее наступает

Инженер отмечает два тренда, которые обозначились сейчас на поле боя.

“Первое — это, конечно, роевые технологии, когда оператор управляет не отдельным дроном, а целой группой. Есть разные системы, которые приближают решение этой задачи. Думаю, до малых беспилотников это дойдет в течение года или пары лет. У более крупных дронов это уже есть”, — говорит он.

Вторая тенденция — вывод оператора из зоны высокого риска.

Операторы БПЛА группировки войск "Центр" готовят к запуску беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" на Авдеевском направлении специальной военной операции.. Архивное фото ©. Источник: РИА Новости / Станислав Красильников

“Пока пилот находится в зоне боевых действий. Расчеты стараются максимально обезопасить и отодвинуть от противника. Очевидно, что инженерная мысль продолжит развиваться и в этом направлении. Собственно, сама идея уже оформлена, осталось только дождаться ее развития и реализации”, — говорит боец.

По его словам, в результате легкие дроны станут похожи на более крупных собратьев: управлять ими можно будет, находясь за сотни и тысячи километров от театра военных действий. Инженеры в войсках не просто пытаются не отставать от технологических инноваций — они вносят свою лепту в то, чтобы Россия и наша армия лидировали на этом поприще. А начинается все вот в таких фронтовых лабораториях.

Давид Нармания