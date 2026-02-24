Войти
Барражирующие боеприпасы RUS-PE от концерна «Калашников»

Барражирующие боеприпасы RUS-PE от концерна «Калашников».
Источник изображения: invoen.ru

На Всемирной оборонной выставке в Эр-Рияде (WSD 2026) российский оружейный концерн «Калашников» представил новый барражирующий боеприпас RUS-PE, предназначенный для поражения целей на большой дальности.

Уроки боевых действий на Украине, влияют на разработку новых систем вооружения как на Западе, так и в России. Среди средств поражения, которые становятся все более популярными, — барражирующие боеприпасы, ставшие вторым крупным направлением деятельности «Калашникова», известного во всем мире благодаря производству огнестрельного оружия. Во время Великой Отечественной войны компания выпустила около 12 млн. винтовок Мосина - Нагана, которые с 1947 года были заменены на автомат АК-47, производившийся не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира.

Барражирующий боеприпас RUS-PE на WDS 2026

На большинстве выставок на стендах «Калашникова» можно увидеть боеприпасы, а на WSD 2026 российский оружейный концерн представил новый продукт – барражирующий боеприпас (ББ) RUS-PE.

Согласна открытым источникам, доступны две версии ББ: UB-1 и UB-2. Их ширина и высота в контейнере одинаковы и составляют соответственно 180 и 350 мм, разница только в длине – 910 и 1150 мм. Еще одно ключевое отличие – масса боевой части (БЧ): 1 кг у меньшего боеприпаса и 2 кг у большего.

Оба ББ имеют одинаковую конструкцию: длинный цилиндрический фюзеляж, четыре прямых полукрыла, которые складываются вперед и раскладываются после того, как дрон покидает пусковой контейнер. То же самое происходит с четырьмя хвостовыми плоскостями. Две лопасти пропеллера, приводимые в движение электродвигателем, также складываются.

Обе версии имеют продолжительность полета 30 мин и крейсерскую скорость 140 км/ч. По данным источника, типичная дальность полета составляет 40 км. После раскрытия аэродинамических поверхностей ББ приобретает Х-образную форму, оптимальную для маневрирования на атакующем участке траектории полета. Подробности о системе запуска не сообщаются, но, учитывая архитектуру системы, она должна быть пневматической.

В передней части фюзеляжа установлен карданный сенсорный комплекс, оснащенный дневной и ночной оптикой. Он позволяет обнаруживать цели и вести их разведку благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Хотя наличие глобальной системы спутникового наведения (ГНСС) и инерциальные навигационные системы разработчиком не упоминаются, по мнению специалистов, они, безусловно, используются для выведения ББ в район цели. Учитывая крейсерскую скорость и дальность полета, у боеприпаса имеется запас времени для барражирования над зоной интереса.

Наземные элементы огневого комплекса включают переносную консоль, которая позволяет оператору оставаться на связи и подтверждать цель, а на заключительном этапе корректировать наведение, и антенна, обеспечивающая двустороннюю связь между пусковым расчетом и боеприпасом. RUS-PE может использоваться в полностью автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

Согласно информации, представленной на WDS, боеприпасы UB-1 и UB-2 могут оснащаться различными типами БЧ, в том числе осколочно-фугасными и термобарическими. RUS-PE можно использовать на высотах до 2000 м при максимальной скорости ветра 15 м/с (54 км/ч).

Как сообщили представители «Калашникова», система полностью готова. В настоящее время концерн ищет заказчика для запуска серийного производства.

Источник: European Defense Review

