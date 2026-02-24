Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность ВС, заявил Путин

Путин: Россия будет наращивать потенциал всех родов и видов Вооруженных сил

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия продолжит повышать потенциал и боеготовность всех видов и родов своих Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в видеообращении поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Он подчеркнул, что Россия продолжит укреплять свои армию и флот, а безусловным приоритетом назвал развитие ядерной триады как гарантии безопасности страны.

"Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов Вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых, самых сложных условиях", - добавил Путин.