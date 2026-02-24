«В Бахмуте рождалась тактика малых штурмовых групп»

Герой России Ратибор — о том, как технологии изменили тактику боя и почему командиру всё равно могут понадобится бумажная карта и компас

За его плечами — четверть века в строю, на мундире — четыре ордена Мужества и три «Золотые Звезды» Героя — России, ДНР и ЛНР. С перебитыми ногами он полз к своим по горам Ингушетии, брал сирийскую Пальмиру и водружал российский флаг над освобожденным Бахмутом. Сегодня легендарный командир Александр Кузнецов с позывным Ратибор сменил полевой камуфляж на повседневную форму Военной академии Генштаба ВС. Накануне Дня защитника Отечества «Известия» поговорили с ним о радикально изменившейся тактике противостояния в зоне СВО, освобождении Бахмута и Попасной, а также важности военной теории даже для офицера, казалось бы, всё узнавшего на передовой.

Уроки Бахмута

На знаменитых кадрах, которые облетели интернет в мае 2023 года, — суровый военный, особо не выбирающий выражений, устанавливает триколор на крыше многоэтажки. «Победа! Валите-ка вы отсюда!» — бросает он в камеру, обращаясь к изгнанному из города противнику. Это Александр Кузнецов с позывным Ратибор после завершения зачистки последней улицы Бахмута (Артемовска).

Вид на позиции ВСУ в Бахмуте (Артемовске), 29 марта 2023 года Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Бои за этот город — одно из самых ожесточенных сражений специальной военной операции. Здесь Александр и его подчиненные столкнулись с ожесточенным сопротивление, профессиональными наемниками.

— Этот город заставил нас переучиваться на ходу, — вспоминает офицер. — Именно там рождалась тактика малых штурмовых групп и парного взаимодействия. Тогда же массово начали применяться дроны. Если в других конфликтах мы еще удивлялись применению «Байрактаров», то здесь это уже стало абсолютно обычным делом. Стало понятно, что без средств РЭБ и визуальной разведки ты — мишень.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Тогда на краснолиманском направлении характер противостояния существенно изменился. Если раньше исход боя решал натиск пехоты и плотность артиллерийского огня, то теперь ключевой стала борьба на радиочастотах. Александр рассказал, что подразделениям приходилось буквально вгрызаться в землю, скрываясь от вездесущих «глаз» противника.

Интеллектуальная дуэль

Современный бой требует от командира навыков инженера. Под руководством Кузнецова бойцы совмещали системы подавления с мобильными группами перехвата.

— Противник бросал в бой рои беспилотников. Я обратился к техникам, работавшим с новейшими радиолокационными станциями. Они показали, как вычислять станции управления беспилотниками за тридцать километров. Именно их обнаружение позволяет нанести удар по оператору. Это настоящая дуэль: нужно обнаружить его раньше, чем он заметит тебя, — делится опытом Ратибор.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

По его словам, сейчас побеждает тот, кто быстрее адаптирует гражданские технологии для применения в военных целях, — программное обеспечение, системы связи и комплектующие, которые изначально не имели военного назначения.

Сплав дерзости штурмовых отрядов и академического подхода позволяет удерживать инициативу.

— Мы организовали постоянный мониторинг. Как только аппаратура фиксировала активность в небе, наши операторы тут же поднимали свои скоростные дроны-камикадзе. Это работа на опережение. Помню, как за один день нам удалось «приземлить» несколько тяжелых аппаратов, которые несли серьезную угрозу нашим позициям, — отметил он.

Победа вопреки

Весной 2022 года решалась судьба ключевой транспортной артерии — дороги от Первомайска. Она была жизненно важна для подвоза резервов и эвакуации раненых при штурме Попасной, но превратилась в «кладбище техники». Противник закрепился на господствующей высоте в поселке Новоалександровка и с помощью расчетов ПТРК и «глаз»-корректировщиков полностью простреливал трассу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В распоряжении Александра было лишь 90 человек и несколько минометов. Против них — укрепленный узел обороны, вкопанный в лесополосы. Офицер, за плечами которого были горы Кавказа и сирийские пески, понимал — в лоб такие позиции не берут.

— Мы обнаружили небольшой разрыв в оборонительных порядках, — вспоминает Александр. — Нужно было действовать скрытно. Решили идти тремя группами под покровом темноты. Пока одна часть ребят «снимала» наблюдателей в посадках, я с остальными бойцами просачивался через левый фланг. К рассвету мы фактически взяли село в полукольцо.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Когда взошло солнце, противник оказался в ловушке. Украинские боевики, пытаясь занять позиции, попадали под перекрестный огонь и точные удары минометов. Итог того утра: 140 уничтоженных солдат ВСУ и 12 пленных. При этом отряд Александра потерял двоих бойцов.

— Командир группы докладывал по рации: «Их тут кишит, как муравьев, что делать?». Я ответил: «Работать!». В тот день мы не просто взяли высоту, мы разблокировали дорогу, по которой пошли резервы, — вспомнил Ратибор.

Путь длиной в четверть века

Он родился в конце семидесятых в селе Никольское Гатчинского района. Мама — медсестра в местной больнице, отец — рабочий на городском предприятии. Выбор жизненного пути предопределила сама земля, на которой он вырос.

— Деревня в годы Великой Отечественной была в оккупации. Мы с пацанами постоянно пропадали на раскопках с поисковиками, — вспоминает офицер. — Бабушка рассказывала, как двенадцатилетней девчонкой попала в лагерь, а потом в Германию на принудительные работы. Деды — оба ветераны. Вся родня — летчики, артиллеристы...

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Первая попытка поступить в летное училище сорвалась из-за травмы переносицы — медкомиссия вынесла суровый вердикт. Но Кузнецов не сдался. Он упорно занимался дзюдо и самбо, прыгал с парашютом в клубе ДОСААФ. К моменту окончания школы в 1994 году в его активе было уже 90 прыжков. В итоге Александр надел курсантские погоны знаменитого «ЛенПеха» — Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного училища им. С.М. Кирова.

— Лучшие годы юности. Командир батальона Владимир Степанович Тарасов — десантник, прошедший Афган. Педагоги — сплошь боевые офицеры. Это была настоящая школа жизни, — говорит герой.

Окончив вуз в 1998-м, лейтенант Кузнецов мечтал о ВДВ. Судьба распорядилась иначе: его направили в 205-ю казачью мотострелковую бригаду в Буденновск. Там и началась его боевая работа. Сначала — разведбат и тяжелые бои в Старых Атагах — пригороде Грозного, который был важным узлом обороны боевиков. После штурма чеченской столицы в 2000 году офицера перевели в 584-ю отдельную роту спецназа, подчинявшуюся штабу 58-й армии под руководством Валерия Герасимова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

В сентябре 2002 года разведка доложила: со стороны Грузии границу пересекли силы Руслана Гелаева (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Группа из 300 боевиков несла с собой около 20 ПЗРК «Игла». Их задачей было уничтожение гражданских самолетов в аэропортах Северного Кавказа, чтобы полностью парализовать воздушное пространство региона.

Группе из 16 спецназовцев под командованием Кузнецова поставили задачу перехватить противника в районе сел Галашки и Мужичьи. Ожидалось столкновение с малой группой, но спецназ наткнулся на основные силы. В горной седловине завязался двухчасовой бой. Когда силы стали неравны, командир вызвал огонь артиллерии на себя, чтобы дать остаткам группы возможность отойти и вынести раненых.

— Прямым выстрелом из гранатомета убило моего связиста, пулеметчика сильно ранило, а мне перебило ноги. Я упал в расщелину. Боевики спустились, добили ребят и начали искать меня. Аптечку выбило взрывом, магазины разбиты. Я перетянул раны подручными средствами и пополз, — вспоминает офицер.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Двое суток он пробирался к своим, полз на локтях.

— Откуда взялись силы? Не знаю, внутренние резервы организма. Я видел нашу группировку с горы, но пришлось ползти в обход. У меня остался только нож и один патрон. Думал: если будут брать в плен — использую его. На это тоже мужество нужно иметь, — делится Ратибор.

Дома его ждал годовалый сын. Позже супруга расскажет: в ту самую ночь ребенок внезапно проснулся и начал играть в солдатики — сработала невидимая связь.

— У меня сын родился в 2001 году, ему был год всего. Думал, ну как же так. Были такие надежды, что он повторит мой путь, станет военным, продолжит нашу семейную традицию. Наверное, меня тогда услышали на небесах. Только ради этого и нашлись силы выжить, — с улыбкой отвечает герой.

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев Источник изображения: iz.ru

Спецназовец прятался под корнями бука, когда враг проходил в паре метров. Выбравшись к лесу, он увидел пограничников. Сил хватило лишь на крик: «Парни, свои!»

Очнулся он уже в расположении. Первыми его встретили генерал Герасимов и полковник Афаунов. Под начавшимся обстрелом военачальники на руках донесли раненого героя до санитарной «буханки», сохранив ему жизнь.

Теория как оружие

Жизнь сложилась так, что на время Александр покидал ряды вооруженных сил, но в 2014-м вернулся в строй добровольцем. В 2018 году за взятие сирийской Пальмиры указом президента ему присвоили звание Героя России. Сегодня опытный командир снова сел за парту. На вопросы скептиков о том, зачем человеку с таким бэкграундом академия, он отвечает жестко.

— Опыт СВО бесценен, но теорию нельзя списывать в утиль. Мы привыкли к высоким технологиям, но представьте: завтра по щелчку отключается интернет. Если командир не умеет работать с бумажной картой и компасом, не знает основ линейной тактики — он проиграет. Академия дает ту базу, которая делает тебя на голову выше в управлении крупными соединениями, — считает Ратибор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Александр уверен, что время масштабных наступлений взводами и ротами еще вернется, но уже на новом уровне технологий. А пока он внимательно впитывает лекции, анализируя прошлые ошибки и победы, чтобы завтра снова вернуться туда, где он нужнее всего.

За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Александр Кузнецов удостоен «Золотой Звезды» Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, четырьмя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу».

Дмитрий Корнеев

Юлия Леонова