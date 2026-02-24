Иран в преддверии ударов США закупился российскими ПЗРК «Верба»

Источник изображения: topwar.ru

Как бы не закончились переговоры Ирана с США по «ядерной сделке» в ближайшее время, в Тегеране понимают, что ни Израиль, ни США просто так не отступят. Да и иранцы сдаваться не собираются, заявляя, что в случае начала военной операции в первую очередь прилетит по Израилю, а затем по американским базам.

Тегеран готовится к отражению атаки на страну. Никто не сомневается, что это будут ракетные и авиаудары с частичным заходом в воздушное пространство Ирана на первом этапе. Поэтому иранские военные в первую очередь укрепляют противовоздушную оборону, закупая у своих союзников зенитные комплексы.

Как утверждает британское издание Financial Times, Тегеран и Москва еще в декабре прошлого года подписали контракт на закупку российских ПЗРК «Верба». Данные комплексы более всего соответствуют требованиям Ирана в вопросах ПВО. По имеющейся информации, в декабре прошлого года Москва и Тегеран подписали соглашение на поставку 500 пусковых установок ПЗРК "Верба", а также 2500 ракет «9М336». Контракт рассчитан на три года. Кроме того, в сделку вошли 500 приборов ночного видения «Маугли-2», которые используются для слежения за самолетами и другими целями в темноте.

В то же время Иран готовится к ответным ударам на случай военной операции США и Израиля. Как сообщает иранская пресса, Тегеран разместил свои пусковые установки так, чтобы в зону досягаемости попал не только Израиль, но и американские базы в других странах. Как подчеркнули в Тегеране, Иран готов к полноценной войне, в ходе которой прилетит по всем, но в первую очередь по еврейскому государству.